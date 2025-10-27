若さを保ちたいなら知っておきたい「効くサプリ」「効かないサプリ」の実名

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

「効かないサプリ」の名前

巷には「若々しく元気になる」「身体の衰えを和らげる」とうたうサプリの宣伝が溢れている。

しかし、なかには科学的には効果が実証されていないものも多く、注意が必要だ。たとえば、テレビCMなどでもよく登場するグルコサミン、コラーゲンなどは、効果の乏しいサプリの代表といえる。

グルコサミンは、関節痛や軟骨保護に効果があると言われているが、グルコサミンそのものを口から体内に入れても、ほとんどが腸で分解されてしまう。そこから血中に入るのはごくわずかで、軟骨までは届かない。

グルコサミンを販売しているメーカーは、'01年に海外で行われた臨床研究で「グルコサミンを服用した人は、膝の関節の軟骨がすり減りにくかった」という結果が出たことをもって「科学的根拠がある」としている。

一方、その後「グルコサミンの効果は限定的である」とする研究報告も多数出されており、百家争鳴の状態だ。なお、日本整形外科学会のガイドラインでは「有効性は否定的である」とされている。

コラーゲンも、肌のハリの維持にいいとされているが、コラーゲンそのものは体内でアミノ酸などに分解されてしまい、そのまま皮膚まで到達することはありえない。

同様に、酵素やヒアルロン酸も注意が必要だ。食品機能学研究者でユーザーライフサイエンス取締役会長の大貫宏一郎氏がいう。

「酵素を摂れば、消化や代謝を助けると宣伝されていますが、酵素そのものはタンパク質なので、胃で分解されてしまう。そのまま体内で働くことはありません」

また、ヒアルロン酸は「関節の痛みを和らげる」「皮膚の保湿・ハリを改善する」と宣伝されているが、やはり研究では効果は少なく、効果があっても非常に限定的であることがわかっている。

抗酸化作用で若さを保つサプリ

メーカーには「わずかに効果がある」というその一点を大きく膨らませて宣伝しているところもあるので、注意が必要だ。大貫氏が続ける。

「ヒアルロン酸は、肩こりなどにも効くとされていますが、その製法が重要です。微生物から作られたヒアルロン酸は膝の痛みなどには効果がありません。酵素と同じく体内で分解されてしまいます」

いっぽうで、若さを保つのに確かに有効なサプリ、栄養素も一部には存在する。

たとえば、ビタミンC、ビタミンEなどの抗酸化作用成分は、若くいるために必要な栄養素だ。こうした栄養素を摂ったからといって若返ることはないが、不足していると、老化が進みやすくなる。

人の体内では、取り込んだ酸素の一部が老化を促進する物質の活性酸素に変わり、DNAなどを傷つけることで、老化や生活習慣病のリスクを高める。この活性酸素の働きを抑えるのがビタミンCとビタミンEなのだ。

「ポリフェノールやカロテンも、過剰に働く活性酸素により、体内の細胞が酸化してしまうのを防ぎます。特に肌や血管の老化を食い止める抗酸化作用があります」（大貫氏）

認知機能改善が期待できるサプリもある。サフランとヤマブシタケだ。どちらも脳細胞を守る効果がある。

「サフランは脳内の神経細胞の酸化・炎症を防ぐ効果があり、睡眠改善などに効果があります。ヤマブシタケも同様に脳内の神経細胞に作用します。記憶を司る海馬の神経細胞を守ることで、認知症などにも効果があると期待されています」（大貫氏）

まちがった選択をしないように気をつけよう。

