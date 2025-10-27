約10年にわたる分裂抗争終結後、大幅な組織再編を図る六代目山口組。

【写真】池、整えられた庭木、豪華な日本家屋 高山相談役の”要塞豪邸の全容” 年末餅つきでは笑顔も 竹内若頭は檄を飛ばす

全国の友好・親戚団体との外交にも力をいれ、10月17日には稲川会と松葉会による恒例の「親睦会」が催されたことがわかっている。会場に赴いた警察関係者が語る。

「いまの山口組ではこうした外交の場に司忍組長が出席することは限られていて、もっぱら竹内照明若頭が臨んでいる。稲川会の内堀和也会長とは五分の兄弟盃を交わしていて関係が深いこともあるが、六代目山口組としては"竹内七代目"を暴力団業界のみならず、世間に印象付ける狙いがあると見ている」

対照的に姿をほとんど見せなくなったのが、前若頭でもあった高山清司相談役だ。分裂抗争終結宣言後に「相談役」に就任してからというもの、組織内の重要な会議に顔を出すくらいで、表舞台に姿を出さなくなった。

直近で、高山相談役の不動産事情に関する報道があったが、実話誌記者は「この豪邸で分裂抗争の疲れを癒していると聞く。動画配信サービスでドラマを見ることもあるようだ」と語る。

高山相談役の邸宅は三重県桑名市の閑静な住宅街にあり、地元住民にはよく知られた存在だ。

「暴力団関係者の間では"桑名"と言うだけで伝わる存在です。たとえば、タクシーの運転手に"高山さんの自宅まで"と言うだけで連れて行ってもらえるほど。白い塀に囲まれていて敷地は約100坪。重厚な日本家屋だけでなく日本庭園もあり、部屋住みの組員が毎日手入れをしていると聞いています。

山口組分裂抗争中の2020年2月2日、門扉に銃弾が打ち込まれるという事件が起きました。事件当時、高山相談役（当時は若頭）は不在でしたが、暴力団関係者、警察関係者は"一人でカチコミに来てもどうにもならない。本気で高山若頭を狙うなら複数人で、あるいはロケットランチャーでも撃ち込まないと"と漏らしていたほど。抗争真っ只中には警察官も常駐していましたし、まさに要塞です」（前出・実話誌記者）

前出の通り、抗争終結宣言後、「相談役」に就任したことで高山相談役は「執行部（若頭、若頭補佐らで構成され組織運営の中核を担う）」を外れた。当時、暴力団関係者の間では大きな話題になった。前出・実話誌記者が続ける。

「高齢に伴う体調不安説はありましたが、組織内では『山口組内部に高山相談役に敵う人物はいない』と言われるほどの存在感、権力がありました。

山口組が分裂に至った理由は色々ありますが、強い権力を持つ高山相談役への不満が根強かったと言われているほどです。しかし、高山相談役は分裂相手に徹底的な抗争を仕掛け、大幅な戦力差をつけた。

そうした功績があるため、『七代目は高山相談役だ』という声も当然大きかった」

「七代目まであと一歩……」という段階で身を引いたのは高山相談役の狙いがあると見られている。

「普通、権力を手にしたヤクザは後進に道を譲ることをためらいがちだ。しかし、高山相談役が自ら真っ先に身を引いたことで他の重鎮も後進にその座を譲るしかなくなり、竹内若頭は腹心で組織を固めることができた。

当然、彼らは高山相談役には頭があがらないわけです。組織関係者の間では『高山相談役はいまも若頭のままだ』なんて言われるほどです」（前出・実話誌記者）

こうした動きに、警察は変わらず強い警戒を見せている。

「竹内若頭は司忍組長、高山相談役の出身母体である弘道会出身で、高山相談役の縁で山口組に入っている。『竹内若頭にとって高山相談役が実の親』とまで言われるほど関係が深いため、警察も『竹内若頭の指示は高山相談役の意志だ』とみている」（前出・警察関係者）

抗争相手も健在のなか日本最大の暴力団の"頭脳"はどう立ち回るのか。