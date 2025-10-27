ポストシーズンで球史に残る活躍を見せるドジャース・大谷翔平（31）にとって、残された唯一の勲章がワールドシリーズMVPだ。立ちはだかる難敵をどう攻略するか。

【写真】大谷翔平の最大のライバルと目されるブルージェイズの主砲・ゲレーロJr.

最大のライバルとなるのが、ブルージェイズの主砲、ブラディミール・ゲレーロJr.（26）だ。ドミニカ出身野手として史上初の米野球殿堂入りしたゲレーロ・シニアを父に持ち、2019年にメジャーデビューした26歳。2021年シーズンはエンゼルスに在籍していた大谷と激しい本塁打王争いを展開し、最終戦に48号を放って大谷に競り勝った。

大谷はフィリーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で3本塁打、7回途中まで10奪三振の凄まじい活躍を見せたが、対するメジャーの若き至宝もポストシーズンで驚異的な活躍を見せている。

「あらゆる方向に打ち分ける技術を武器に、ヤンキースとの地区シリーズでは打率.529、満塁弾を含む3本塁打、9打点と大爆発。ワールドシリーズ前までのポストシーズン11試合で打率.442、6本塁打、12打点と大当たりしている。調子の波が大きい大谷は同期間で打率2割台前半でしたが、ゲレーロJr.は驚異の10月打率5割達成も視野に入ります」（メジャー担当記者）

まさに難敵だが、打者・大谷にとってブルージェイズの投手陣相手なら、「対左投手で苦しんだフィリーズとのシリーズ第3戦までのようにはならない」とメジャーに詳しいスポーツジャーナリストの友成那智氏は見る。

「フィリーズには外角の直球とチェンジアップで緩急をつけてくる一流左腕の先発が複数いて苦戦しましたが、ブルージェイズの先発には技巧派の左腕も160キロを投げ込む剛腕もいません。セットアッパーやクローザーも右投手です。

シリーズ中盤以降の戦いを考えても、先発3番手のシャーザーはサイ・ヤング賞を3回受賞した名投手ですがもう41歳。4番手のビーバーは昨年トミー・ジョン手術をして球威が全くない。中継ぎから先発に回るかもしれないバシットからは今季バックスクリーン直撃弾を放つなど大谷がカモにしており、打者・大谷の活躍が期待されます」

そうなるとMVP争いを大きく左右するのは「直接対決」になりそうだ。今季、レギュラーシーズンでドジャースはブルージェイズと3度対戦して2勝1敗と勝ち越したが、投手・大谷とゲレーロJr.の対戦はなかった。

「これまで大谷がブルージェイズ戦で投げたのはエンゼルス時代の3試合。ゲレーロJr.は大谷に対し8打数3安打の打率.375で、ホームランと二塁打を1本ずつ打っています。数字のうえではゲレーロに分がありますが、大谷はフィリーズ戦の快投でわかるように調子を上げています」（友成氏）

第4戦で実現するとみられる投手・大谷対打者・ゲレーロJr.が、ワールドシリーズの最大の見どころだろう。

伏兵の一発に要注意

また、投手・大谷はゲレーロJr.にばかり気を取られるわけにもいかない。

「ブルージェイズの強力打線のなかで、特にリーグ優勝決定シリーズの第7戦で値千金の逆転3ランを放ったスプリンガーが大谷を得意（打率.467）としています。他にもネームバリューはなくても出会い頭のホームランを放つ伏兵がゴロゴロいる。若いチームだけに打線が波に乗ると手が付けられない可能性があります」（友成氏）

登板時に強力打線を抑える快投を披露し、バッティングでも見せ場を作れば、誰も真似できない活躍となるだけに、MVP争いは大谷が有利だ。ただし、意外な難敵となりかねないのがブルージェイズのシュナイダー監督だという。

「2023年7月の対エンゼルス戦で大谷が甘い球をホームランにした際、ブルージェイズのチームリーダーだった内野手・チャップマンが、ベンチでシュナイダー監督に『なぜ勝負したのか』と激しい言葉をぶつけ、監督が選手にやり込められるシーンがテレビ中継で流れました。

それがトラウマになったのか、シュナイダー監督はピンチの場面ではヤンキースのジャッジをはじめ相手の強打者との勝負を避け、ことごとく申告敬遠を与えるようになった。大谷がチャンスのたびに歩かされるようなことになると、MVPが遠のくことになりかねません」（友成氏）

二刀流を復活させた今季、数々のハードルを越えてきた大谷。最後の障壁を破れるか、目が離せない戦いが続く。

※週刊ポスト2025年11月7・14日号