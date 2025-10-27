「へいシリ！」思わず話しかけたくなる？愛犬の“見事なモフ尻”に、6.8万人が爆笑「このシリは最高」【ママリ】

思わず「へいシリ！」愛犬のかわいいおシリに6.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、チャウチャウのくり蔵くんとの日常をXで発信している、くり蔵(@kurizo_chow)さんの投稿したお写真です。犬や猫など、ペットのお尻はかわいらしいな…と眺めてしまう方も中にはいるのではないでしょうか。お尻から足にかけて毛はふわふわしていて、モフモフの尻尾も相まって、見るだけで癒やされますね。





投稿者・くり蔵さんは、思わず「へいシリ！」と呼びかけてしまうような、くり蔵くんのおシリをカメラに収めました。そのなんともかわいいおシリに、思わずほっこり笑顔になります。

©kurizo_chow

へいシリ！

見事にモモにそっくりなお尻。優しいクリーム色の毛がふわっふわで、さらに尻尾もモフモフでかわいいです…。くり蔵さんが思わず「へいシリ！」と呼びかけてしまいたくなるのも、もっともですね。



この投稿には「このシリは最高」「かわいいSiri」といったコメントが寄せられ、中には「声に出して読んだら、めっちゃ元気に「はい！」ってsiriが返事して焦った」といった方もいました。思わず呼びかけてしまいたくなるような、くり蔵くんのかわいいお尻に癒される素敵な投稿でした。

「かわいく撮れました」超仲良しペットの姿に11万いいね

ご紹介するのはあめちゃん🐱(@cocoakumikoda)さんが投稿したある写真。犬と猫はあまり仲良くしているイメージがない方もいるのではないでしょうか？しかし、長年家族として一緒に暮らす犬と猫は、深い絆で結ばれることもあるようです。あめちゃんさんが撮影した、愛猫と愛犬の仲の良さを感じるかわいい投稿をご紹介します。

©cocoakumikoda

ものすごーく 可愛く撮れました✨

わんちゃんの上にちょこんと座っている猫ちゃん。そして2人してじっとこちらを見ている、なんともかわいらしい写真ですよね。2人の距離が近い姿が見れて、飼い主さんは幸せでしょう。



この投稿に「本当にかわいい！」「見事なシンクロ！」などのリプライが寄せられました。一緒に暮らす家族としての仲のよさを感じさせる、ほっこりする投稿ですね。

「いいてんき」ひなたぼっこする愛猫、たまらない表情に22万いいね

ご紹介するのは亀ぽま🐢(@himaritomugi)さんが投稿したある写真。いい天気の日。思い切り伸びをすると、とても気持ちがいいですよね。全身で太陽日の光を浴びると、なんだかすっきりしませんか？猫だって一緒です。天気のいい日には、太陽を全身に浴びたくなるのでしょう。



投稿者の亀ぽま🐢さん。天気のいい日の猫ちゃんの様子を投稿してくれました。

©himaritomugi

いいてんきです

猫ちゃんの表情から、この日がとてもいい天気なのが伝わりますよね。太陽を浴びて、気持ちよさそうに目を細めている姿は、とても幸せそうに見えます。



この投稿に「光合成にゃ」「いい日になりそう」などのリプライが寄せられました。落ち込んだときは、思いきって窓を開けて、全身で太陽の光を浴びてみましょう。この猫ちゃんの表情のように、ほっこり幸せな気持ちになれそうですね。

