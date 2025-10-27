「日本は世界で第3位の市場」

毎回多くのトピックスを用意して、日本のランボルギーニ・ファンを喜ばせてくれる『ランボルギーニ・デイ・ジャパン2025』（以下LDJ）が、今年も東京都江東区の有明アーバンステージパークをメイン会場として開催された。

【画像】世界29台限定『フェノメノ』日本初お披露目&イオタSVRも登場！ランボルギーニ・デイ・ジャパン2025 全113枚

それがランボルギーニ自身にとっても重要なイベントであることは、来日した同社の会長兼CEOであるステファン・ヴィンケルマン氏が「日本はアメリカ、そしてドイツに続く世界で第3位の市場」とスピーチの中で語ったことにも表れている。



世界29台限定の新型車『ランボルギーニ・フェノメノ』を日本初お披露目。 上野和秀

また、デザインディレクターのミティア・ボルケルト氏、テクニカルディレクターのルーヴェン・モール氏、チーフマーケティング&セールスオフィサーのフェデリコ・フォスチーニ氏など本社から、現在、そしてまたこれから未来のランボルギーニを担う主要なメンバーが揃って来日した。

今年のLDJで最も熱い視線を集めたのは、8月にカリフォルニアで行われたモントレー・カーウイークの中で発表された新型フューオフモデル（極めて少ない台数で生産される限定車）、『フェノメノ』のジャパン・プレミアだった。

フェノメノはランボルギーニのチェントロ・スティーレの設立20周年を祝するモデルでもあり、ベースはレヴエルトとされているが、そのスタイルはもちろんフェノメノに独自のもの。スポーティな中にもエレガントさを感じるフィニッシュだ。

ミドシップの6.5L V型12気筒エンジンは835psに強化され、さらにフロントに2基、リアに1基のエレクトリックモーターを搭載。システム全体の最高出力は1080ps。カスタマーにデリバリーされる台数は29台とされている。

レヴエルト・ベースの特別仕様車

LDJではフェノメノとともに、これまで生産されてきたフューオフモデルのいくつかも同時に見ることができた。『レヴェントン』、『チェンテナリオ・ロードスター』、『シアンFKP 37』、『カウンタックLPI800-4』。これに『セストエレメント』、『ヴェネーノ』、サーキット走行専用車の『エッセンサSCV12』が加われば、それはまさに歴史的なギャザリングとなったのだが、これはあまりにも贅沢な望みである。

ステージ上ではフェノメノと並んでもう1台、ランボルギーニのビスポーク部門であるアド・ペルソナムによって製作された、レヴエルト・ベースの特別仕様車もアンヴェールされた。



ランボルギーニのビスポーク部門が製作した、レヴエルト・ベースの特別仕様車も登場。 上野和秀

日本国旗をイメージして、ボディカラーを左右にホワイトとレッドに塗り分けたそのエクステリア、確かに個性的であり、そして刺激的に感じるものだった。このようなフィニッシュを楽しめるのも、ランボルギーニというブランドの持つひとつの魅力なのだろう。ちなみに既に売約済みとのことである。

フューオフモデルがディスプレイされたメイン会場の中には、チェントロ・スティーレやアド・ペルソナム、そしてクラッシック部門のポロ・ストリコのブースも設けられており、ポロ・ストリコからは2018年にフルレストアを終了した『1968年式ミウラSVR』（いわゆるイオタSVR）が展示された。つまりこのLDJを訪れたゲストは、現在のランボルギーニというブランドへの理解を、より高めることができることができたのだ。

メイン会場外にも数々のランボルギーニを展示

メイン会場の外にも最新の『テメラリオ』を始め、数々のランボルギーニが展示されていたが、ゲストにとって最大の楽しみは有明アーバンステージパークをスタート&ゴールとするパレードランだったに違いない。

天気は生憎の雨模様だったが、約20kmのコースを駆け抜けたランボルギーニは約100台。その中にはクラッシックモデルも含まれており、改めてランボルギーニ・ファンの層の広さを知らされた思いだった。



2018年にフルレストアを終了した『1968年式ミウラSVR』（いわゆるイオタSVR）を展示。 上野和秀

今回で9回目の開催となったLDJ。果たして来年はどのようなプログラム、そして胸を躍らせる演出が用意されているのだろうか。ほとんどのゲストはそれを楽しみに帰路についたに違いない。