¡ÖºòÇ¯¤Ï¤³¤³¤Ç3Ï¢ÇÔ¤·¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¾Ð´é¡¡¿·µÏ¿¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤Ø¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10-1ºå¿À(26Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïºå¿À¤ËÂç¾¡¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¾¡ÇÔ¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¤³¤³¤Ç3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¾¡¤Á¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇDeNA¤ËËÜµòÃÏ3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇÀþ¤¬2²ó¤Þ¤Ç¤ËÂçÎÌ9ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ª¸¶(ÎÍÌðÁª¼ê)¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£Æü¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é²ó¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿Ãæ¼´¤ÎÌ¾¤ò¾¡Íø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤Î1»î¹ç5°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¤Ç(ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿)¡£¤³¤ì¤ÇÍ¤µþ¤âÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµå»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤«¤é¤Ïºå¿À¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤é¤·¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£