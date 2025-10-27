【クアラルンプール＝佐藤友紀、ハノイ＝竹内駿平】タイとカンボジアの国境係争地を巡る紛争で、両国首相は２６日、トランプ米大統領らの立ち会いの下、和平に向けた共同宣言に署名し、融和ムードを演出した。

ただ、国境周辺では７月末の停戦以降も緊張が続いており、宣言の履行が今後の焦点になる。

「歴史的な合意だ。何百万人もの命を救った」。署名式でトランプ氏は、仲介にあたった自身の手柄を強調した。タイのアヌティン・チャーンウィラクン首相とカンボジアのフン・マネット首相が宣言に署名し、トランプ氏に謝意を伝えた。

宣言には重火器の撤収や、タイが拘束しているカンボジア兵捕虜の解放などが盛り込まれた。

だが、両国が宣言に署名したのは、トランプ氏の顔を立てた側面が強い。交渉は会議直前まで難航したといい、ＡＳＥＡＮ外交筋は「東南アジアに関心が低いとされたトランプ氏が立ち会う以上、合意文書を出さないわけにいかなかった」と話す。

署名式でフン・マネット氏は「今も司令官同士は重火器の撤去を協議中だ。兵士１８人の早期解放を求める」とクギを刺した。それに対し、アヌティン氏は、「重火器の撤収が始まれば解放プロセスを開始する」と話し、まずは軍事的な緊張緩和が先だと強調した。

両国は７月２８日、トランプ氏に関税交渉に絡めて停戦を迫られ、即時停戦で合意したが、その後も国境地帯では小競り合いが頻発し、両軍によるにらみ合いが続いている。