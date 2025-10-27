成長が期待される未上場企業に資金を提供し、企業の成長とともに利益を得る「ベンチャーキャピタル（VC）投資」。一部の投資家のあいだで密かに進められているこの投資は、従来とは異なる価値観や判断軸が重視されているようです。Keyaki Capital株式会社の木村大樹代表取締役CEOが、米国のネットワーク型VCの実例も踏まえながら、いま注目を集める「VC投資」のしくみと、VC投資が秘める可能性について解説します。

信頼関係が“資本”に…秘密裏に広まる「VC投資」とは

近年、個人投資家のあいだでプライベートアセットへの投資が拡大しつつあります。なかでも「ベンチャーキャピタル（VC）投資」は、依然として一部の投資家に限られた領域です。

VC投資は、未上場のベンチャー・スタートアップ企業に投資するため、取引は公開市場ではなく、人的ネットワークを通じて非公開に進みます。そのため、投資機会にアクセスできる人が限られているのです。

特に米国では、投資家コミュニティを通じた信頼関係に基づいて案件が動くケースが多くみられます。

つまり、VCの世界では「資金力」だけでなく、“人のつながり”が投資を決定する重要な要素になっているのです。そのため、起業家の事業内容だけでなく、その人物への信頼や紹介者の信用が投資判断に大きく影響します。

米アイオワ大学ほかによる研究（Garfinkel et al., Alumni Networks in Venture Capital Financing, 2025）では、VC投資全体の約3分の1が「投資家と起業家が同じ出身コミュニティに属している案件」であり、こうした案件は成功確率が平均よりも高いと分析されています。

言い換えれば、誰と学び、誰とつながってきたかが、資本の流れを形づくっているのです。

従来型VC構造の“弱点”

従来型の一般的なVCは、主に機関投資家や超富裕層などから資金を募り、専門チームがスタートアップを調査・選別して投資を行っていました。

案件の発掘は、アクセラレーターや業界イベント、人脈紹介などを通じて行われますが、情報の非対称性が大きく、限られた範囲の「目に見える起業家」へ資金が集中しやすい傾向にあります。

また、投資後の支援については、資金提供や取締役派遣など「経営面」が中心で、人材紹介や顧客紹介などの「ネットワーク活用」は担当者個人の力量に左右される部分が大きいのが実情です。

つまり、従来型VCの構造は、資本の出し手と投資先企業、さらには投資家・起業家同士の関係が分断されやすく、ネットワークを価値に変える仕組みが限定的なのです。

「ネットワーク資本主義」を体現する北米VC

こうしたなか、「ネットワークを資本として活用する」発想を体系的に事業モデル化しているのが、北米トップクラスのVCであるAlumni Ventures（アルムナイ・ベンチャーズ）です。

その名のとおり、同社は大学コミュニティを軸にしたネットワーク型VC。米国の有力大学を中心に、起業家や投資家をつなぐプラットフォームを構築しています。同窓の起業家や科学者などの専門家、そして投資家とのネットワークを通じて優れたスタートアップ案件が集まり、優良ベンチャーの発掘から成長まで一貫したサポートが可能となっています。

こうした取り組みが評価され、同社はCB Insightsの「北米トップ20 VC（2024）」に選出。スタンフォード大学GSBの調査でも「史上トップ50のユニコーン投資家」に数えられています。

「つながり」そのものが、金融資本に匹敵する有益なリソースとなっていることを体現している一例といえるでしょう。

「アクセスの民主化」がカギ…VC投資が切り拓く資本主義の“第2章”

Alumni Venturesの特徴は、多くの有力VCのように資金調達先を機関投資家や超富裕層に限定せず、広く適格投資家にも投資機会を開放している点にあります。

創業者マイケル・コリンズ氏は「ベンチャーキャピタルを特権から機会へ（From Privilege to Opportunity）」と語っており、信頼ネットワークの価値を社会全体に広げようとしています。

日本でも、こうした“ネットワーク型の投資モデル”を個人投資家に開放しようとする動きが始まりつつあります。

信頼や情報のつながりによって生まれる富の恩恵を、より多くの人が享受できる環境をどう築くか――。

富がさらなる富を生むといわれる資本主義の新たな分断線は、プライベートアセットへのアクセスをいかに民主化できるかにかかっているのかもしれません。



木村 大樹

Keyaki Capital株式会社

代表取締役CEO