「昨日遊びすぎたようです。ふたりとも起きません」



【写真】お腹丸出しで無防備すぎる… わんこの爆睡ポーズに爆笑

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真がThreadsで大きな話題になっています。写っていたのは、布団の上で眠る9歳の息子さんと、ピットブルのアンちゃん（5歳・女の子）。息子さんはうつ伏せでぐっすり、隣のアンちゃんは仰向けになり、お腹を丸出しにして四本足をぐーんと伸ばしきったまま夢の中。豪快かつ安心しきった寝姿は、ちょっとやそっとでは起きそうにないほど。



種族は違っても、まるで“きょうだい”のように寄り添い合う姿からは、お互いへの深い信頼関係が伝わってきます。この微笑ましい光景に、45.6万件超の“いいね”が集まり、大反響となりました。投稿主のアン-ANNE-さん（@anne_0505_）に話を聞きました。



愛犬とお兄ちゃんの“幸せすぎる寝姿”

ーー当時の状況について教えてください。



「近所の土手でハゼ釣りをして、夜は自宅の駐車場でハゼを天ぷらにしてパーティーをしました。アンも魚に大興奮。この日は、朝の7時から21時くらいまで、ずっと外にいたのでくたくたになっていましたね」



ーーこの光景を目にした感想は？



「とても愛くるしい姿でしたね。寝ているあいだは、かわいらしさ増し増しです。我が家は5人兄妹なのですが、私は朝の静けさのなかで、子どもたち一人一人の寝顔を確認しながら『幸せな1日のスタート！！』といつも心で叫んでいます。ただ私も疲れが溜まっていたので、このまま仕事を休みたいと思いました（笑）」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「1人は宿題に追われて、1人は留守番。そして、起こしたくないなという気持ちもありながら、息子とアンを起こして布団をたたみました。アンは、畳んだ布団の上に寝に行きます（笑）」



ーーアンちゃんのリラックスした寝姿が人気でしたね。ふだんはどのような様子ですか。



「とても人間が大好きで、一緒に遊びたがります。日々の散歩では、長男の野球、次男のサッカーの練習相手になってくれて、嬉しそうに走り回っています。ただ、雨天の散歩は歩くだけになってしまうので、なかなか行きたがりません」



リプライ欄には、笑いと癒やしの声が次々と寄せられました。



「いい夢見てね！」

「わんこの寝相よ」

「豪快に寝てますね」

「楽しかったんだね」

「これが幸せの構図か」

「人間より人間な寝方」

「最高のヘソ天ありがと〜」

「人の隣で寝てると人間化してくるのかな」

「隣の人全裸で寝てると思ったらまさかのわんちゃん」

「お子さんの隣は誰だろう？ と拡大したらぶったまげた」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）