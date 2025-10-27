「昨日遊びすぎた」うつ伏せの息子とヘソ天の犬 安心しきった“きょうだい”の熟睡姿に「これが幸せの構図」→45万いいね突破！
「昨日遊びすぎたようです。ふたりとも起きません」
【写真】お腹丸出しで無防備すぎる… わんこの爆睡ポーズに爆笑
そんなコメントとともに投稿された1枚の写真がThreadsで大きな話題になっています。写っていたのは、布団の上で眠る9歳の息子さんと、ピットブルのアンちゃん（5歳・女の子）。息子さんはうつ伏せでぐっすり、隣のアンちゃんは仰向けになり、お腹を丸出しにして四本足をぐーんと伸ばしきったまま夢の中。豪快かつ安心しきった寝姿は、ちょっとやそっとでは起きそうにないほど。
種族は違っても、まるで“きょうだい”のように寄り添い合う姿からは、お互いへの深い信頼関係が伝わってきます。この微笑ましい光景に、45.6万件超の“いいね”が集まり、大反響となりました。投稿主のアン-ANNE-さん（@anne_0505_）に話を聞きました。
愛犬とお兄ちゃんの“幸せすぎる寝姿”
ーー当時の状況について教えてください。
「近所の土手でハゼ釣りをして、夜は自宅の駐車場でハゼを天ぷらにしてパーティーをしました。アンも魚に大興奮。この日は、朝の7時から21時くらいまで、ずっと外にいたのでくたくたになっていましたね」
ーーこの光景を目にした感想は？
「とても愛くるしい姿でしたね。寝ているあいだは、かわいらしさ増し増しです。我が家は5人兄妹なのですが、私は朝の静けさのなかで、子どもたち一人一人の寝顔を確認しながら『幸せな1日のスタート！！』といつも心で叫んでいます。ただ私も疲れが溜まっていたので、このまま仕事を休みたいと思いました（笑）」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「1人は宿題に追われて、1人は留守番。そして、起こしたくないなという気持ちもありながら、息子とアンを起こして布団をたたみました。アンは、畳んだ布団の上に寝に行きます（笑）」
ーーアンちゃんのリラックスした寝姿が人気でしたね。ふだんはどのような様子ですか。
「とても人間が大好きで、一緒に遊びたがります。日々の散歩では、長男の野球、次男のサッカーの練習相手になってくれて、嬉しそうに走り回っています。ただ、雨天の散歩は歩くだけになってしまうので、なかなか行きたがりません」
リプライ欄には、笑いと癒やしの声が次々と寄せられました。
「いい夢見てね！」
「わんこの寝相よ」
「豪快に寝てますね」
「楽しかったんだね」
「これが幸せの構図か」
「人間より人間な寝方」
「最高のヘソ天ありがと〜」
「人の隣で寝てると人間化してくるのかな」
「隣の人全裸で寝てると思ったらまさかのわんちゃん」
「お子さんの隣は誰だろう？ と拡大したらぶったまげた」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）