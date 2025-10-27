明治安田J1リーグ第35節が行われ、前日にJ2降格が決まった最下位のアルビレックス新潟は神戸と2―2で引き分けた。2点ビハインドから追いついたが、勝ち越すことはできず。16試合勝ちなし（4分け12敗）は同じく降格した17年に並ぶクラブ歴代ワースト2位タイの屈辱だ。試合後はホームに詰めかけたサポーターから拍手とブーイングが入り交じる異様な雰囲気に。意地を見せるチャンスは、あと3試合しかない。

試合前、雨が降りしきるスタジアムはいつもより静かだった。ウオーミングアップでピッチに現れる選手たちに、普段ならゴール裏から送られる応援歌はなく、一部からわずかな声援が送られただけ。試合がなかった前日にJ2降格が決定。感情のやり場がなかったサポーターは、“無言”でクラブやチームに抗議した。

そして、サポーターはチームを見捨てなかった。キックオフ直前に「このエンブレムの誇りを懸けた90分、俺達は闘う」という横断幕がゴール裏に掲げられ、ホイッスルと同時に応援がスタートした。前半終了間際に先制点を許し、後半7分にPKで加点された。雨脚も強まった。それでも、サポーターは休まずに声援を送り続けた。

このサポーターの姿勢に応えないわけにはいかない。後半29分に左から右サイドに展開して最後は島村が左足でゴール。同45分には途中出場の若月がネットを揺らして同点とした。ゴール裏も熱が高まり、終了間際には勝ち越しを予感させる好機もつくったが、あと1点が取れなかった。

16試合勝ちなしとなった試合後、選手だけでなく、入江徹監督らチームスタッフ、中野幸夫社長、寺川能人強化本部長も場内を一周。拍手だけでなく、ブーイングや厳しい声も飛ぶスタンドに頭を下げた。樹森大介監督の解任を受けて6月下旬に就任し、ここまで1勝すらできていない入江監督は「本当に申し訳ない。自分の力不足」と陳謝。試合前のサポーターの反応について主将マークを巻いた早川は「応援は当たり前じゃない。勝てなかったら批判は当たり前」と受け止めた。

残り3試合。早川は「苦しい現実の中でも歯を食いしばってやることが今後につながる。逃げずに全員で少しでもいいものを残せるようにやりたい」と誓う。夢や希望を乗せて熱く応援したサポーターの期待を裏切り続けた今季。このまま終わっていいわけがない。

（西巻 賢介）

○…試合終了後、ゴール裏で選手とサポーターが感情的になる場面があった。今季は浮上の兆しが見えないまま、試合前日に降格が決定。我慢の限界に達した一部のサポーターが、選手や中野社長、入江監督らに厳しい言葉を投げかけ、一部の選手がそれに反応した。悔しさやもどかしさで涙を流す選手もいる中、堀米主将は「（サポーターの思いを）受け止めたいという気持ちは強い。言い返したいわけじゃない。こういう結果を招いたのは自分たち。理解して受け入れて、あと3試合はサポーターのために戦いたい」と必死に前を向いた。