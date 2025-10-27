MLBのロブ・マンフレッドコミッショナーは、ワールドシリー第2戦前に「モントリオール以外にも、カナダにはエクスパンション（拡張）チームの候補として十分に有望な都市がいくつかある」と語った。

マンフレッド氏はこれまでも、バンクーバーがMLBチームを誘致できる可能性についてたびたび言及している。ネットサイト「ザ・スコア」が報じた。同氏はまた、「ブルージェイズは本拠地トロントだけでなく、カナダ全体でファン層を築き上げる素晴らしい仕事をしている。ポストシーズン中のカナダでの視聴者数は、野球界全体にとって大きな追い風になっている」と功績を讃えた。

実際、ブルージェイズがア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズを破った試合は、スポーツネットおよびスポーツネット＋でカナダ国内1180万人が視聴。平均視聴者数は600万人に達し、ブルージェイズが1993年以来初のワールドシリーズ進出を決めた試合として歴史的記録を打ち立てた。最後のアウトの場面では、視聴者数が830万人にまで上昇したという。これまでの最高記録は、2015年ALCS第6戦（対ロイヤルズ）での平均510万人だった。

モントリオール・エクスポズが36年間にわたりカナダに存在した後、2005年にワシントンへ移転して以降、ブルージェイズは20年以上にわたってカナダ唯一のMLBチームとしてファンの支持を集めている。