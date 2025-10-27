10月は乳がんの正しい知識を広める「ピンクリボン月間」です。福岡県久留米市の大学病院では、早期に発見した乳がんに対し、乳房を切らない新たな治療法が始まっています。



■乳がん治療を経験・山内千晶さん

「がんになっても死ぬまで生きようという気がするし、死ぬまでは何かしら役に立ちながら生きていきたいなと。」



趣味のガーデニングをしながら思いを語るのは、福岡県筑紫野市に住む山内千晶さん（55）です。山内さんは9年前、左胸に違和感を感じて病院を受診し左右の胸にステージ2の乳がんがあると診断されました。





医師からは、再発・転移が起きやすいとされている難治性の「トリプルネガティブ乳がん」と告げられました。

外科手術で左乳房は全て摘出し、右乳房の一部を切除しました。



■山内さん

「手術の前日だけ、主人の前で泣きました。なんで私、こんな目に遭わなきゃいけないのと。一日でも長く生きるために治療しようと手術を迎えましたが、なんで自分は難治性なんだろうと、ショックというか悔しさがありました。」



経過観察が続く山内さんは、乳がんについてセルフチェックと検診の大切さを痛感しています。



■山内さん

「検診には毎回行っていましたが、検診だけで大丈夫だろうと過信していたところがあって。自分で胸を触った時に違和感があったので、自分の体に興味を持っていたおかげで検診よりも早く、がんが見つかったのは良かったです。セルフチェックで見つかる人もいれば、検診で見つかる人もいる。だったら、どっちか一方ではなく両方を利用することで、乳がんを少しでも早く治療するなり、有効な治療方法を見つけるなりしていただけたらなと。」



国立がん研究センターによりますと、乳がんは日本人女性の9人に1人がかかるとされています。ただし、厚生労働省によりますと、早期に発見し治療すれば、90パーセント以上の高い確率で治すことができるということです。

早期の乳がん治療では、乳房を切らない新たな治療法も確立されています。



■久留米大学病院 乳腺外科・唐 宇飛 医師

「これは、乳がんラジオ波焼灼（しょうしゃく）治療用の機械一式です。」



「ラジオ波焼灼療法」は、皮膚に細長い針を刺してラジオ波という電磁波を流し、熱でがん細胞だけを焼く方法です。



■唐医師

「平均90度くらいまで上がって、10分間、熱で焼いてしまう。乳房の形は変わらないことが一番のメリット。入院期間も短く3・4日。手術が終わってすぐ退院できる。仕事も復帰が早くなる。」



乳がんの「ラジオ波焼灼療法」は、2023年12月から保険適用となりました。ただ、腫瘍が1.5センチ以下で、転移がない早期の乳がんが対象です。

■唐医師

「早期発見して早期治療できれば、あまり体に負担をかけずに治療できる手段の一つ。いかに早く見つけるかが大切なこと。」



医療現場で治療の選択肢が広がる「乳がん」は、定期的な検診とともに、普段から乳房を意識することが命を守ることにつながります。

10月の「ピンクリボン月間」に合わせて、福岡県内の一部の医療機関では、子育てや仕事などで平日に病院に行けない女性のため、日曜日に乳がん検診を行っています。



次の日曜日の26日に乳がん検診を受けることができるのは、福岡市・天神の福岡労働衛生研究所・天神健診センターと、福岡市博多区の福岡桜十字・桜十字博多駅健診クリニックなどです。

また、10月中に検診を受けることができない人は、11月以降、福岡市中央区の健康づくりサポートセンターで、土日祝日や平日の夜間にマンモグラフィー検査を受けることができます。



詳しくは、J.M.S乳がん検診や、福岡市健康づくりサポートセンターのホームページを確認してください。



