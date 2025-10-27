ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月27日（月）〜11月2日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【双子座（ふたご座）】

今週は、自分らしさを抑えて周りに合わせて過ごすなど、少し無理をしてしまいそう。用事が済んだ後や休みの日に好きなファッションを楽しむなど、思いっきりリフレッシュしましょう。恋愛は好調なので、気になる人を誘って話題の映画やイベントなどに出かけてみるといいでしょう。

★ワンポイントアドバイス★

視点を変えてみると新たな面白さを発見できそう。仕事もプライベートも楽しんでみると◎

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

