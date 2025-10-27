ベッセント米財務長官 対中100%関税は事実上取り下げ、中国はレアアース規制1年延期 ベッセント米財務長官 対中100%関税は事実上取り下げ、中国はレアアース規制1年延期

ベッセント米財務長官 対中100%関税は事実上取り下げ、中国はレアアース規制1年延期



ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられたと述べた。



貿易交渉は進展しており米国と中国は貿易交渉の枠組みに合意した。TikTokに関する最終合意に達した。中国は米国産大豆をかなりの量を購入するだろう。合成麻薬フェンタニルの密輸対策についても話し合った。



そのため11月1日に予定されていた対中100%関税は事実上取り下げられた。代わりに中国はレアアースの輸出規制強化の再検討を1年間延期するだろう。中国何副首相との会談は非常にいいものだった、したがって100%関税という脅威はなくなった。この会談が前哨戦のような役割を果たすだろう。今週末に予定されているトランプ米大統領と中国習近平国家主席の会談が素晴らしいものになると期待している。

