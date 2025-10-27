【ルピシア】販売価格の2倍相当も入った「お茶の福袋」が予約受付中。数量限定だから早めに予約しなきゃ...！
2025年10月24日現在、LUPICIA（ルピシア）の公式オンラインショップでは「お茶の福袋」の予約を受け付けています。
最大2.2倍相当のお茶が入った福袋
松・竹・梅の中から好みに合わせて選べる14種類をラインアップ。
それぞれ販売価格の2倍相当のお茶が入ります。なお、松と竹は10％増量（販売価格の2.2倍相当）のお茶が入っています。
福袋のラインアップは以下の通り。
【松（1万800円）】
フレーバードを含む、ダージリンや台湾など世界の高級茶を中心にしたスペシャルな詰め合わせ。リーフティーのみです。
【竹（5400円）】
竹からは、リーフティー4種とティーバッグ3種が登場します。
リーフティーは、多彩な種類と味わいのお茶が楽しめる「バラエティー 紅茶・緑茶・烏龍茶（フレーバード含む）」、世界各地の紅茶や烏龍茶・日本茶を詰め合わせた「バラエティー 紅茶・緑茶・烏龍茶（ノンフレーバード）」、ルピシアの人気フレーバード紅茶が入った「紅茶（フレーバード）」、世界各地の紅茶やオリジナルブレンドを集めた「紅茶（ノンフレーバード）」。
ティーバッグは、様々な種類が楽しめる「バラエティー 紅茶・緑茶・烏龍茶（フレーバード含む）」、クラシックな味わいの紅茶からフレーバードまで入った「紅茶 バラエティー（フレーバード含む）」、ルイボスやデカフェ紅茶などがたっぷり楽しめる「ノンカフェイン・ローカフェイン・ハーブ（フレーバード含む）」。
【梅（3500円）】
梅は、リーフティー2種とティーバッグ4種類があります。
リーフティーからは、「バラエティー 紅茶・緑茶・烏龍茶（フレーバード含む）」と「紅茶 バラエティー」。
ティーバッグからは、「バラエティー 紅茶・緑茶・烏龍茶（フレーバード含む）」「紅茶（フレーバード）」「紅茶（ノンフレーバード）」「ノンカフェイン・ローカフェイン・ハーブ（フレーバード含む）」。
「梅」は、ちょっと試してみたい人にも手に取りやすい価格です。「松」や「竹」は、お茶をたっぷり楽しみたい人におすすめ。
例えば、「梅」のリーフティーだと9種類程度入って約160杯分、ティーバッグは7種類程度で約70杯分楽しめます。
公式オンラインショップでは、予約受付中（配送先1件につき500円の送料が別途発生）。店舗での予約は10月24日から開始しています。
通信販売分のお届け・店舗での引き渡しは12月17日から順次開始されます。
対象者に毎月送られる「おたより。」の送付期限延長の対象商品になっています。ただし、ルピシア会員5％割引優待や購入金額の累計の対象外です。
数量限定のため、お得にお茶を楽しみたい人は早めにチェックしてみて。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部