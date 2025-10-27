「奇跡の61歳」高橋克典の姿に一同仰天！那須豚ドッグ、絶品ハンバーグ…驚きの食べっぷりも

本日10月27日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

2025年関東の人気温泉地ランキング1位で、これから紅葉のベストシーズンを迎える栃木県日光市「鬼怒川温泉」を舞台に旅する今回、高橋克典とロッチ・中岡創一が参戦する。

温泉街エリアと日光江戸村などがあるレジャーエリアを巡る王道ルートで飲食店を探す一同は、まずは温泉街を目指して旅をスタート。

今年61歳になる高橋だが、年齢をまったく感じさせない“カッコ良すぎる”姿に「奇跡の61歳！」と驚く一同。今回の旅では、そんな高橋がサンド＆中岡という“食べることが大好き”な3人につられて食べまくり。さらには、大失態を連発して謝りまくり。

激レアな姿を披露しながら、男4人で爆笑＆爆食旅を繰り広げていく。

◆高橋がまさかの大爆食！

鬼怒川でレジャーを満喫する一同は、数々の絶品グルメにも出会いテンションは爆上がり。

旅の開始早々には「絶対食べたほうがいい」という伊達みきおの熱弁でホテル売店の人気No.1の温泉まんじゅうを食べることになり、高橋は「さすが作りたて！ふわふわ」と感激する。

さらに目的のグルメを探している道中に、偶然の出会いで地元歌手・鬼怒川太朗が営むラーメン店に立ち寄った一同は、おすすめの餃子をいただき「うまい！」と絶賛しながら一瞬でペロリ。

さらにその後も、この地ならではの絶品グルメに出会いテンションはMAXに。

創業94年の超人気ホテルが手掛ける焼き菓子店の中にあるカフェでは、脂の甘みと噛み応えが特徴のブランド豚「那須豚」を使ったホットドッグを堪能し、「おいしい！」「豚の味が濃い！」と一同は大感激。

その直後には、駅のすぐそばにあるカフェでまた別のブランド豚「日光HIMITSU豚」のミルフィーユかつサンドを続けざまに食べ、一同はそのおいしさに即完食してしまう。

そして、レジャー施設内にある日光の人気イタリアンのシェフがメニュー監修するレストランでは、ブランド牛「とちぎ和牛」の絶品ハンバーグをいただくなど、一同は鬼怒川の絶品グルメを大爆食。

普段は食事に気を遣っているという高橋だが、この日はサンドたちの勢いに乗っかって驚きの食べっぷりを披露する。

◆高橋の大失態をきっかけに一同に不運が

そんな楽しみまくりの一同だが、今回の旅では高橋が数々の失態を犯すことに。その不穏な空気が導いたのか、不運まで招いてしまい…。

「克典さん、今日やってますね！」「どうするんですか、これ？」というサンドたちの突っ込みに、高橋は「ごめんって…」と申し訳なさいっぱいで謝罪。しょんぼりする高橋に一同は「あんな寂しい背中見たことがない」と思わず笑ってしまう。

そんなハプニングも起こしながら旅をする一同が目指すゴールは、「森の中に佇む吊り橋の先の美肌秘湯」。はたして、無事にたどり着くことはできるのか？