【これでキーエンス社員並みのパフォーマンスに！】タイムスケジュールで見るアポ取りの例

営業パーソンにとって、限られた時間の中でどれだけ多くの顧客と会うかは、成果を左右する重要なポイントです。ところが、オフィスと外回りを行き来するうちに、気づけば移動や準備に時間を取られてしまう――そんな悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。

本稿では、キーエンス流の「内勤2日・外回り3日」の時間管理術をもとに、アポの数を最大化し、営業効率を劇的に高めるための実践的ノウハウを紹介します。

※本稿は『キーエンス 最強の働き方』より一部を抜粋・再構成したものです。

外出日と内勤日はきっちり分ける

営業先での行動を「表の仕事」とするならば、この記事では営業先に向かう前の準備や営業後にやるべきことといった「舞台裏の仕事」について学んでいきましょう。

ここでお伝えしたいのは、「面談のため外出する日と、オフィスで仕事をする日はきっちり分ける」という心がけです。

オフィスで仕事をして、アポの時間になったら外出して、またオフィスに戻って……というやり方ですと、そのたびに外出の準備をしたり、戻ってきてパソコンをかばんから取り出したりといった無駄な時間が増えてしまいます。オフィスと最寄り駅の往復による時間のロスも、何度も繰り返すと馬鹿になりません。

キーエンスでは、1週間のうち2日を社内作業、3日を外回りにあてるのが基本スタイルです。社内にいる日の主な業務は電話でのアポ取り。部署にもよりますが、電話は1日50件から80件程度かけます。

「そんなに？」と驚かれるかもしれませんが、「1日10件の面談」を3日間こなそうとすると、1日の内勤で50〜80件程度の電話は必要です。

もちろん、すべての業種でそれほどたくさんの面談をする必要はないかもしれません。電話をかける数も、「内勤2日、外回り3日」のバランスも、それぞれの業種や状況に合わせていただいてかまいませんが、「営業は、内勤日にどれだけアポを入れられるかが勝負」という点は強く意識していただきたいと思います。

面談アポの数を最大化するマル秘テク

「1日10件のアポ」と聞くと、「えっ、そんなに行ける？」と感じるかもしれません。確かに、勤務時間が朝9時から夕方6時までとして、単純計算すると1件1時間ずつで9件しか回れませんし、移動時間はどこに消えたんだという話になりますよね。

前提として、私が担当していた製造業の現場への営業はお客様と話す時間が比較的短いことも多く、また同じ工場の中や同じ工業団地に複数のお客様がいらっしゃることが多いという事情があります。

また、1つの工場を訪問した際に、複数の部署の担当者と続けて立ち話をする、といったことも可能でした。

ですから、あらゆる業種で「1日10件」が可能というわけでも、またやる必要があるというわけでもありませんが、面談の数は結果に直結します。ここでは少しでも多くのお客様とのアポを入れて、チャンスの数を増やすための方法をお伝えしましょう。

まずは、1日のスケジュールを「午前1、午後2（前半と後半）」の3枠に分けて考えます。そして、重要なアポを3枠に1つずつ配置していくのが基本スタイルです。

重要なアポ、重視するべきお客様の決め方は業種によって変わりますが、ここではとりあえず「成約できる可能性が高かったり、成約したときの金額が大きかったりするお客様とのアポ」と考えていただいてかまいません。

1日を3枠に分けるのは、移動時間を最小化するため。3枠にそれぞれ重要なアポを配置したら、同じ枠にはその近隣の会社のアポを入れていきます。

午前にA地域、午後前半にB地域、午後後半にC地域と整理してアポを入れることで、長い移動を最大でも1日2回までに抑えることができるわけです。午後に回る2枠をできるだけ近い地域にできれば、さらに完璧ですね。

アポの数を増やすことは、遅刻のリスクと隣り合わせ。そこで、重要アポは各枠の先頭に入れるなど余裕を持って移動できる時間帯に配置し、「連絡厳守アポ」を組み合わせていきます。

「プラスアルファ」の面談先を用意しておく

さらに、一度ご訪問したときに「また近くに来たらお声掛けさせていただきますね」などと伝えておき、アポとアポの間に余裕ができたら「少しお伺いしてもいいですか」と連絡を入れて立ち寄れる「プラスアルファ」の面談先を用意しておくことで、遅刻のリスクなしに面談アポを増やすことができます。





1日を3つの枠に分けたうえで、枠の中心になる「重要アポ」とその近隣にある取引先との「近隣アポ」を入れる。

近隣アポは通常のアポに加え、時間が前後してもOKな「連絡厳守アポ」と突然の訪問が可能な「プラスアルファアポ」も活用する。このアポ取り術は、営業職に限らずすべての職種に有効です。

それどころか、ビジネス以外でも考え方は全く同じ。

たとえばお買い物に出かけるとき、午前と午後に「ここは絶対外せない」という重要な行き先を入れておき、その周辺にあるお店を予定に加えていく――という考え方でスケジュールを組めば、効率的で満足度が高いお買い物ができます。

デートやお子さまとのお出かけ、いくつもの目的地を巡る旅行の日程組みなど、あらゆる局面で活用できます。



『キーエンス 最強の働き方』より

（齋田 真司 ： キーレイズ代表取締役）