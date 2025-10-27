穴なし槽で、清潔に。水流で汚れを落とす、シャープの洗濯機【シャープ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
絡みにくく、静かに洗う。夜も朝も気がねなく使える設計【シャープ】の洗濯機がAmazonに登場!
シャープの洗濯機は、洗濯槽に穴がない構造を採用しており、水流の勢いを加速させることで、竜巻状の「もみ洗い」とダイヤカット形状による「こすり洗い」のW洗浄効果を発揮。少ない水でもしっかり汚れを落とし、節水にも貢献する。
槽の外側や底裏に付着した黒カビなどの汚れが槽内へ侵入するのを防ぎ、常に清潔な水で洗濯できる設計。糸くずフィルターは袋状で効率的にキャッチし、掃除も簡単。
開口部は広く滑らかで、毛布などの大物もスムーズに出し入れ可能。脱水後に洗濯物の絡みをほぐす「ほぐし運転」や、夜間・早朝でも気兼ねなく使えるインバーター搭載の低騒音設計も魅力。
洗濯コースは「標準／おうち流／ガンコつけおき／シワ抑え／柔軟剤プラス」など多彩に揃い、衣類や汚れに合わせて選べる。毎日の洗濯を快適にする、清潔性と機能性を兼ね備えた一台。
