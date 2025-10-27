◇「ばけばけ」脚本・ふじきみつ彦氏インタビュー（2）

「バイプレイヤーズ」シリーズなど会話劇に定評のある脚本家・ふじきみつ彦氏（50）がNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラに初挑戦。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにした物語で、持ち前のコメディーセンスをいかんなく発揮している。怪談や没落士族を題材にしながらクスッと笑える、一味違う世界観をまとう朝ドラとして序盤から反響。昨年春のプロット作りから始まったオリジナル脚本の執筆・作劇の舞台裏を、ふじき氏に聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

朝ドラ通算113作目。松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」――。トキとヘブンをはじめ登場人物それぞれの抱える不遇と怪談を重ね、それでも人生を肯定。ふじき氏がつけたキャッチコピーが秀逸だ。

ふじき氏は広告代理店勤務を経て、30歳の時に作家活動を開始。日本の不条理演劇を確立した第一人者・別役実氏に師事。コント・小劇場からテレビドラマ・映画と、多彩な作品を書き続けている。2017年1月期にスタートした、名脇役6人が本人役を演じるテレビ東京「バイプレイヤーズ」シリーズのメーンライター。名台詞「テレ東だろ？」を生み出した。脚本を手掛けた21年のNHKよるドラ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」（全7回）が第30回橋田賞を受賞。Eテレ「みいつけた！」などの教育番組においては、キャラクター作りから携わっている。

島根・松江が舞台とあり、特産の「しじみ汁」がキーアイテムに。初回（9月29日）、父・松野司之介（岡部たかし）は幼少のトキ（福地美晴）に「何をのんびり食べとるんじゃ。学校遅れるが。飯はよいけん、しじみ。しじみ汁は松江人の血液だが」。トキは「あ〜」と心底美味しそうな声を漏らした。

公式サイトのプロフィール上は横浜市出身のふじき氏だが、実は松江生まれ。「母親の実家が松江市にあって、里帰り出産をしたんです。僕が生まれて、松江にいたのは1カ月だけだったと聞きましたが、小学生くらいまでは夏休み・お正月と年に2〜3回、事ある毎に祖父母の家に行っていました。朝ごはんには必ずしじみ汁が出て、食べ終わった後の殻も庭にまいてあったり。松江に来ると、家族でしじみ汁を囲むのは日常の風景でした。他のご家庭でも一般的なことかリサーチはしていただいて、松江を描く大事な要素として盛り込みました。今後も登場します」と実体験に基づく思い入れを明かした。

制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーも、ふじき氏が松江生まれとは知らずにオファーし、八雲夫妻をモデルに選ぶ“奇跡的な偶然”だった。

ドラマは始まったばかりだが、執筆は終盤に差し掛かっている。史実としては、八雲は1904年（明治37年）に「怪談」を出版し、その年に永眠。セツさんは1932年（昭和7年）まで生き、1914年（大正3年）には八雲との日々をまとめた「思い出の記」が伝記「小泉八雲」（著田辺隆次）に収録された。今作の“夫婦道”が辿り着く先は――。

「先を見通して書くのが、あまり得意じゃないタイプ」を自認。現段階における最終回や終盤の構想について尋ねると「もちろん史実は踏まえつつ、最終週は何となくこんな感じかなというものは浮かんでいますが、まだラストシーンまでは考えられていません。割と書き進めながら、ああでもないこうでもないと話の筋道をつけていくスタイルなので、本打ち（脚本の打ち合わせ）にはお時間を取らせてしまっているんですが、それを20週近く繰り返してきたので、最後もそうなるんじゃないかと思います」。フィナーレまで“ふじき節の会話劇”に泣き笑いしたい。

＝インタビューおわり＝