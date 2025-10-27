◇スピードスケート全日本距離別選手権(26日、長野市エムウェーブ)

女子1500メートルで優勝し同種目で大会10連覇を成し遂げた郄木美帆選手が、この日の滑りを振り返りました。

この日の1500メートルを1分55秒85のタイムで優勝し、前日25日に行われた1000メートルと合わせ今大会2冠となった郄木選手。「自分の中でここまで体のコンディションは上がってくる感じはあったが、スケーティングだったり1500メートルをどう滑るかという事に対しての自信みたいなものが今ひとつ持ちきれなかった。その中でひるまずにスピードを作っていくことを目標として掲げていたので、そこに関しては実行できた」と、自らの滑りに一定の評価を与えました。

郄木選手は「力いっぱいパワーを使って進んでいくというよりは、スケーティングを大事にしながらスピードを作っていくことも以前より出来ている実感があるので、そこはひとつ良いところ」と分析。「そのスピードで滑ったときに体のなじみがまだ少なくて、不安定な部分があるなと強く感じたレースでもあった。スピードを作ったあとにどう維持していくかとか、アウトコーナーでの滑り方だったりとか、そういうことも次のステップとして取り組んでいかなければならないと感じた」と、得るものの多いレースになったとコメントしました。

同種目で大会10連覇を達成しましたが、「現状は決して高いところにいるとは言えないのが事実と思っている」と世界に目を向けて危機感を募らせた郄木選手。「自分が今できるようになってきていることと、さらにしていかなければいけないことを明確にして、自分にフォーカスを当てて積み上げていくしかない。めげずに向き合っていきたい」と今後のさらなる成長を誓いました。

2026年2月に開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピックまではあと100日あまり。「1か月や1週間ならまだしも、100日ってあまり意識したことがない(笑)」と表情を崩した郄木選手ですが、「1か月2か月と考えていくと『もうそんなにないんだな』とも思うのが正直な感想。ミラノへ向かっていくまで一筋縄ではいかないんだろうなという実感がある。越えることが出来ればもう一つ上へ行けると思っている」と、勝負の100日後を見据えました。