バイク好きで知られる伊勢谷友介さん。自身のYouTube『Happy Sauce／ハッピーソース』ではこだわりの愛車も登場しています。今回、改めて伊勢谷さんのこれまでのバイク遍歴やカスタムのこだわりなどを伺いながら、年齢とともに変化しているバイク愛についてたっぷり伺いました。

伊勢谷友介●いせや・ゆうすけ…1976年5月29日生まれ。東京都出身。1994年に東京藝術大学入学、1997年 NYU summer semester修了、2000年に東京藝術大学大学院を修了。2002年に公開された映画『カクト』で監督・脚本・主演を務める。2006年に社会彫刻を目的とした「株式会社 REBIRTH PROJECT」を設立。衣食住における資源の圧縮のためのプロジェクトを実施。その後、「社団法人 REBIRTH PROJECT」も設立。地域創生事業として、直接民主主義を提唱。黒磯駅前に市民からの要望を詰め込んだ「那須塩原市図書館 みるる」を創設する。2012年には第二弾監督作品となる『セイジ -陸の魚-』が公開された。2019年に Loohcs 高等学院を創設。「種の存続こそ個人の命の意味」であることを成長期に理解することで、学生自身の未来における生き方を発見できる高等学校として設立された。X／Instagram／YouTube

【伊勢谷友介さん撮り下ろし写真】

フルカスタムされたBMW・R100Sを徹底解説

――本日は俳優・伊勢谷友介さんのガレージにお邪魔させていだいております。伊勢谷さんのYouTube『Happy Sauce／ハッピーソース』で公開された『伊勢谷友介の愛車復活！』動画をご覧になって、このガレージと、フルカスタムされたバイクを知ったという方も多いんじゃないでしょうか。まずはBMWについてお話を聞きたいと思います。

伊勢谷 BMWのR100Sで、僕と同じ年の1976年式がベースです。動画のあと車検を取りました。久しぶりに高速を走ったらすごく良かったです。コーナーもすごく速いですよ。このあたりは足回りの影響が大きいと思います。

――ルックスの独創性にまず目が行きますが、吸排気系、足回りとしっかり手が入っていて、機能性の高さを感じさせます。

伊勢谷 キャブはFCR、マフラーはチタンのワンオフで、これは納車後に2本出しに作り直してます。足回りはフロントにBMW・RnineTの純正倒立フォークを硬くして取りつけていて、リヤはオリジナルカラーにしたオーリンズのショック。エンジンはフルOHして、ハイコンプピストン、軽量フライホイールが入ってます。

――クラシカルなルックスなのに機能は現代的というレストモッド的なカスタムです。シート高とセパハンの位置が現代のSS以上にスパルタンな感じがしますが。

伊勢谷 でもこれが快適なんですよ。シートはスウェードでフラットなものでしたけど、体重を乗せるのに引っ掛かりがないからライディングポジションが取りづらくて、自分のお尻に合わせたホールド感のいいものに変更しました。あと、ニーグリップしやすいようにタンクパッドもつけましたね。塗装はSTUPID CROWNさん、シートはRAZZLE DAZZLEさんの作です。

――外装では、このタンクの存在感が強いですね。

伊勢谷 タンクは、このBMWより古い1950年代のBMWのレプリカを加工しています。小さめのタンクをつけるのが流行ってましたけど、僕はタンクをグラブしたかったからあえてデカいものを選びました。タンクのマークは僕が作った会社『REBIRTH PROJECT』のロゴで、螺鈿細工なんですよ。あと、タンクの左側をえぐって、そこにガソリン計をつけてます。

――エンジン付近にも特徴的なパーツが見えますね。エンジン右サイドのパーツは何でしょう。

伊勢谷 エアインテークですね、こういうラッパ状の箱にしてもらいました。もともとはメッキだったんですけど、僕の趣味で黒くしてます。エンジン左側はR100Sのロゴを残して、邪魔しない位置にライトをつけてます。もともとBMWって左右非対称だから、最初からこういうデザインだったかのようにしてます。

伊勢谷さんのこだわりはパーツ一つひとつにまで

――いやはや、ここまでのフルカスタムとなると書ききれませんね（汗）。このBMWを作られたのは、欧州車のカスタムショップ『リトモ・セレーノ』（西東京市）を創業された46worksの中嶋志朗さんとか。

伊勢谷 そうです。中嶋さんがリトモ・セレーノから離れて46worksを立ち上げるときにお願いしました。このバイクは、街乗り、速いバイク、オフロードといろんなバイクに乗ってきた僕が、「結局どんなバイクがいいのか」と行き着いた答えなんです。このバイクをオーダーしたのは僕が40歳になる少し前で、これからの自分の発展性を想定してコンセプトを考えました。僕が生まれた年のバイクで、丈夫で優れたエンジンとフレームを持っている車体を選ぶことから始まって、そこに現代のガッチガチの現代の足回りを入れて、「これからの人生も速く走っていきたい」という構想を形にしたんです。

――40歳を迎えるに当たって、ご自身の思いをバイクに落としこんだわけですね。

伊勢谷 自分の代わりになってくれるバイクという感じです。46worksの中嶋さんは、レースでも勝つし、ビルドもするBMWカスタムの世界最高峰なんですよ。僕がお願いしたときは、ちょうど46worksさんの1期目でした。

――46worksさんのサイトにもこのバイクのことが掲載されていますし、中嶋さんも思い入れがある一台かもしれませんね。

伊勢谷 どうなんでしょう。ただ、僕も思い入れが強いから、ああだこうだとオーダーしました。例えばこのスイングアームは、最初に中嶋さんが作ってくれたものではないんです。僕はこのBMWのフレームありきでパーツのデザインを考えたんですけど、フレームのアールに合わせた形と違うものだったから、印象があまり好きじゃなかったんですね。「ここはこう曲げてほしい」「ここに穴があるんならこれも使ってほしい」「設計者ならここはこうデザインするのではないか」とか、パーツひとつとってもそういう感じで、作っている最中にデザイン画を20枚以上中嶋さんに送ってます。ここまで加工する必要がないというところまでやっていながら、中嶋さんってバイクの走りを重要視している方だから機能は潰さないというギリギリのところを攻めてるんですね。

――すごいこだわりですね。伊勢谷さんのそのこだわりに応える中嶋さんのパッションと技術もすごいです。

伊勢谷 うれしいですよね。パッションがきらめいてる者同士じゃないと最高のものはできないですから。作ったところで結局は自己満足でしかないっていうのが究極のオチなんですけど（笑）。

――年を重ねると、仕事に対しては情熱を注ぐことはできても、それ以外のことにはついつい妥協をしてしまうものです。でもこのBMWは、一切妥協していないのがわかります。

伊勢谷 僕もまだ30代で若かったんですね。でも、このあとに足を骨折して、BMWより気軽に乗れるこっちのハーレーを作ってもらうことになったんですよ。

ハーレーのカスタムは「スチームパンクをイメージした」

――では次に、ハーレーについての質問です。こちらもインパクトある一台ですが詳細は？

伊勢谷 1968年式のFLH、アーリーショベルです。手に入れたのは2018年頃かな。スチームパンクをイメージして『チェリーズカンパニー』（練馬区）の黒須嘉一郎さんに組んでもらいました。黒須さんに相談したときにたまたまノーマルの車体があったんです。

――チェリーズカンパニーの黒須さんも、こだわり抜くビルダーとして有名です。スチームパンクのイメージとは具体的には？

伊勢谷 全体としてスチール、鉄っぽい感じにして、真鍮のパーツを各所につけてます。タンクキャップは月と太陽をデザインして削ってもらっていますし、オイルラインの取り回しも無駄に円を描くようにしたり、こういうパーツで世界観を作ってます。

――金属の質感の中にある真鍮パーツがバイクの個性を引き立たせてますね。

伊勢谷 塗装されてない生成りな外装の車両に憧れがあったんですけど、実際それがどのぐらい劣化が進んで、手がかかるかもわかっていたので、ベース車両の古さに合わせた塗装の方向性にしました。タンクは加工の跡はあえてきれいにせず、ベースクリアだけかけてそのまま残してます。きれいに塗装して、エンジンや車体を超えてピカピカにならないのが良かったんです。シートの皮だけ最初はピカピカでしたけど、少しずつ飴色になってきました。

――鉄の風合いと年式相応のいいヤレ具合をバランス良くまとめられています。

伊勢谷 僕が改造するんだったらこの方向性がいいということと、あとお散歩バイクだというその2つを完徹してもらいました。BMWはパーツのひとつひとつの形にも意識が向いてるんですけど、こっちはハーレーらしさを逸脱しないで、ハーレーのカスタムのセオリーの中で自分の理想を目指しています。タンクは、本来ならピーナッツタンクをつけるところを、あえてストレッチして低めにマウントしています。タンク容量も増して、乗りやすくなってると思いますね。このシルエットのほうが好きだし、落ち着いた感じになってると思います。あと、お散歩用なのでリアショックは絶対に必要でした。

――ルックスで世界観を演出しつつ、乗りやすさを損なわないというのは伊勢谷さんらしいこだわりかと思います。ただ、ロッカークラッチやジョッキーシフトは、乗りにくさもあるんじゃないかと思いますがどうでしょう。

伊勢谷 これは、僕が自分を忙しくするためです。みんなで隊列を組んでツーリングするのが僕は性格的に無理なんですよ。大学の友達とのツーリングも「スタートしたらバラバラにゴールを目指すキャノンボール方式にしよう」って提案したくらいです。誰かとツーリングするときに、隊列を気にしないで１人飛ばしてしまって「ヤバいヤツが来ちゃったな」ってならないために、自分を手いっぱいにしてるんです。90キロくらいまでしか気持ちよく走れないし、走ったり止まったりするときは手でギヤを変えて足でクラッチを踏まなきゃいけないですから。

――伊勢谷さんのご自身のリミッターになっている側面もあるんですかね。このハーレーも、先日の動画でエンジンを再始動させたあと車検を取られたようですね。

伊勢谷 最近、復活に当たってモンキータイプにハンドルを換えたんです。もともと付いていたチョッパーもかっこよかったですけど、こっちのほうがポジションがしっくりきますね。このハーレーは主にデート用ですけど、タンデムシートが硬すぎて不評なので、改良する予定です。

バイクウェアへのこだわり。BMW用のレザージャケットとパンツをオーダー

――ガレージの奥には、もう一台、保安部品を外したYZF-R25もありますね。サーキット用ですか？

伊勢谷 そうなんです。サーキット用の装備も上から下まで全部ちゃんと揃えてあります。こっちにありますよ。

――（ガレージの奥の部屋に移動）どれどれ……おお！ こちらにはウェア、ヘルメット、ブーツがズラリと。

伊勢谷 これはレースしていたときのライディングスーツとAGVのカーボンヘルメットです。せっかくならR25と一緒に撮ってほしいですね。BMW用の格好もありますよ。

――このライダース、かっこいいですね。

伊勢谷 BMWならこの格好が一番いいというのを想定したんです。バイクの時代考証をして、1976年ならライディングスーツはジャケットとパンツがつながった頃だろうから、これくらいのクラッシック感がいいなと。ロアーズオリジナルさんと仲が良かったので、僕がバイクにまたがったときに袖がちょうどいい位置に来る長さにして、襟も風は入ってこない高さにオーダーしてますから完璧ですよ。パンツはニーパッドが入るようになってます。

――ヘルメットもライダースも、BMWに似合いますね。しかし、バイクにせよウェアにせよ、こだわり抜いて作られてるんですね。

伊勢谷 日本のサーキットを見て思ったのが、「速いけどかっこ悪い」ということ。かっこいいか悪いかは別としても、僕としてはあんまり美しくは見えなかったんですよね。逆に海外のものは、機能的にはあと一歩かもしれないけど、デザインがすごくかっこよかったりします。企業が開発するとなると、機能とデザインのちょうどいいバランスの商品って、コストがすごくかかるから作れないんですよね。でも僕とか、お金にある程度余裕がある人とか、オーダーで１個だけなら作れる可能性があったりするんです。そういうところがモノづくりの楽しさですね。

――モノづくりを楽しむ。それは重要なポイントですね

伊勢谷 パッションがあれば楽しめると思います。どういうものが欲しいかというビジョンがはっきりしていると、その道の専門の人たちに会って勉強しながら作っていくと、ハマれる人はハマるんですよ。僕はライダーとしてピカイチなのかといえば決してそういうわけではないですけど、ビルドアップしたものを体感できるぐらいまでにはうまくなっておかないとダメです。僕の趣味って、バイクに限らずそうことをずっと繰り返してる感じはありますね。

バイクに興味を持ったきっかけと最初のバイクは？

――これだけバイクへのこだわりが強い伊勢谷さんが、最初にバイクに興味を持ったきっかけは何だったんでしょうか？

伊勢谷 大学生（東京藝術大学）の頃にバイク漫画の『キリン』を読んだんですけど、バイク乗りたちの背中に羽が生えるように見えるシーンがあるんですよ。それがイメージとして僕の中にあったバイクだったんです。それで、バイト先で「バイクに乗りたい」って言ったら、先輩が「じゃあ、あげるよ」って感じでタダで譲ってくれたヤマハ・XT250が最初のバイクでした。

――XT250は、名車・セロー225の原点的なオフロードバイクですね。初めてのバイクですから、思い入れもあったのでは？

伊勢谷 ありました。大学に行くときも遊ぶときも、雨であろうが関係なく移動はすべてバイクでした。ツーリングも学生の頃はいっぱい行ってましたね。それで、ビッグタンクをつけたんですよ。角ばっててあんまりかっこよくなかったんですけど、そういうものでも僕がかっこいいと思える形にしてやろうかという意気込みがありましたね。

――カスタムはされていたんですか？

伊勢谷 バイトしてお金ためてスーパートラップをつけたりしてました。大学が上野にあったから、上野のバイク街でパーツ買って、学校の下でイジったりしてました。光輪でパーツをよだれ垂らしながら見てましたね。

――上野バイク街の中心的な店だった光輪モータースですか。90年代は上野のバイク街が盛り上がってた時期でした。そのXT250にはいつまで乗っていらしたんですか？

伊勢谷 俳優をやりだしてからも乗ってましたよ。XTに乗りながら、1998年にBuell・S1Wホワイトライトニングを新車で買いました。ハーレーエンジンで市販車初の100馬力オーバーのモデルです。

伊勢谷友介さんのバイク遍歴。マニアックな車種がずらり

――Buellは、日本には1996年に入ってきて人気を博しました。その中でも最強モデルを選ばれるとはさすがですね。ここでちょっとバイク遍歴を教えていただけますか？

伊勢谷 その後、Buellを乗りながら並行してヤマハ・YZR-R1に乗ってました。そのあとでモトクロスをやって、それからKTM・690dukeRですね。楽しいバイクでしたけど、ちょっと速すぎて危ないです、アレは。デュークでもサーキットを走ってたし、レースをやり始めてからYZF-R25が入ってきた、という感じです。

――同時に何台持っていらしたんですか？

伊勢谷 どうだろう。このガレージにないだけで、今でもBuellはありますよ。あとBimotaもあるんですよ実は。ドカティのエンジンを積んだ、ハブステアリングのモデル。

――D1 tesiですか？ 希少車ですね。

伊勢谷 飛ばすには楽しくて、いいバイクです。ブレーキングでフロントのダイブも少ないし、ターンインも楽。前傾姿勢だけど、アホみたいに前傾でもない。あとすごく軽くていいですね。

――そして、今お持ちのBMW・R100S、ハーレー・FLHにつながるわけですね。

伊勢谷 僕の場合はこれでバイクは終わり、これでいいんです。今やってるサーフィンやスノーボードみたいに、技術が上がっていけばゾーンが変わるという感じでやっているものじゃないし、ここからは楽しくお付き合いですね。BMWは、アクセルを開けたときのカチッとした感じの硬質な走りとゴンゴンと来るパワーの上がり具合がヤバいんですよ。ハーレーは、遅いから遅いなりに走る。これで行くと、例えば普通のデートが普通じゃないデートになるんです。だからバイクに速さや性能をmotoGPと同じレベルで求めたってしょうがないわけで、付き合い方としては今のレベルでいいのかなと思います。

30代、モトクロスとレース活動に没頭する

――モトクロス、レースについて少し伺わせてください。モトクロスはどういった経緯で始められたんでしょうか。

伊勢谷 仲良くしていたバイク屋さんがやってたからです。僕、アニメの『タイムボカン』シリーズじゃないけど、“機械の中から機械が出てくる”という状況に憧れてたんですよ。トランポのハイエースからモトクロッサーを出して、走ってまたハイエースに積んでっていう一連のことが好きだったこともあります。もちろん、走るのが一番好きですけど。ダートに走りに行って、必ずバイクを洗ってきれいにしてから帰るんですけど、ダートってある程度のお金と執着力がないとできないんです。

――モトクロスをされていたのは、おいくつくらいの頃なんですか？

伊勢谷 30歳くらいですね。そこから35歳くらいまでやってました。そのあと、38歳くらいでYZF-R25でレースをやりはじめました。

――オンロードのレースについて、始められた経緯などは？

伊勢谷 モトクロスと同じですけど、レースは大学を卒業した友達がやり始めてたってこともあって、一緒にやってました。友達の友達とか大学のOBでバイクが好きな人がつながってできた仲間５人くらいで『芸大ガスゴリラーズ』ってチームを作って耐久レースにも出ましたよ。さっきのツナギにも『GGG』ってロゴが入ってますよ。レースをやっていたのはワンシーズンかツーシーズンだから、1回か2回くらいですね。

――サーキットに行ったりレースに出たのはどういった目的があったんでしょう。

伊勢谷 サーフィンやスノーボードと一緒で、もちろんうまくなるのを楽しむのが原動力です。でも、一番楽しいのは、レースの前後を含めたあの環境だと思ってます。友達と一緒に車に載せてサーキットに行って、帰ってきてバイクを洗って次回のために準備をして、という全部を楽しめないと、基本的にレースは楽しめないですね。

――今後、サーキットに行かれる予定は？

伊勢谷 今はサーフィンの方に気持ちが行っちゃってるんですよ。この前、バイクに載っていて「怖いな」と思う気持ちが出始めたというのもあります。久しぶりだったからかもしれませんけど、年齢的な原因だと思うんです。コケたときのリスクが想像できますから。かといって、ルールにしたがってコケないように走れば、僕の逸脱したメンタルは救われないわけです。それにサーキットはアスファルトだから夏は暑いし冬は寒い。その点ではモトクロスの方が良かったですけど、けがが多い。そうなると今はサーフィンの方が体にも優しいし、気持ちいいんですよ。

――同じエクストリームな体験をするのであっても、バイクより今はサーフィンだと。

伊勢谷 そうですね。バイクって、サーキットに行ってスポーツ走行する面白さもありますけど、移動手段として一番面白いんですよ。サーキットに行かない今の生活の中で、家から出ていってすぐにバイクを楽しめるために家の近くにガレージを借りてるんです。

バイク乗りとしてこれから目指すところは

――BMWとハーレーというこだわり抜いた2台でのバイクライフを満喫されていますが、今後、バイクで何か計画されていることはありますか？

伊勢谷 Bimotaのカスタムをしたいんですよ。Bimotaは独創的で優れたデザインですけど、僕なりに、もっとあの機構が活きるようなデザインをして、僕のバージョンにしたいという構想はあります、ただ、それを完成させようとなると金も時間もかかります。完成したときに、自分がそういうバイクに乗れる反射神経を維持できているかわからないから、誰か情熱を持ったオーナーとビルダーに託せればそれが一番いいと思いますね。でも、若い人で、金持ちで、さらにカスタムに情熱を持っていて、造形的にも鋭く突っ込めて……っていう人はなかなかいないでしょうから。

――バイクは、自分の生活、仕事、年齢、体力、いろんな要因で距離感が変わってくるものですよね。今後、伊勢谷さんのバイクに対する付き合い方はどうなるでしょうか。

伊勢谷 わかんないんですよね。自分なりの作り方をした車両がショーに展示されたりするところまでやりましたけど（※BMWは完成後、2015年のヨコハマホットロッドカスタムショーに展示された）、そこまでは自動運転的にできたんです。これから先は、バイクも、サーフィンやスノーボードもそうですけど、自分の成長でガンガン走っていくよりも、ライフスタイルの中で、自分の隙間にあったサイズで遊べるものを選択する時の選択肢の1つというふうには考えますね。社会においても、50過ぎの大人がバイクに乗っているということが価値としてどう捉えられていくのか、人生のひとつの歩み方として捉えられていくのか、それはバイクが流行るか流行らないかでも変わってくるのかなと思うんで。

――確かに、これからの自分のライフスタイルの中でちょうどいい付き合い方ができるのが一番ですね。

伊勢谷 あと、社会がこのバイクをどう扱ってくれるんだろうか、と考えますよね。俺が死んだら、最終的に博物館に入れて、誰か大事にしてくんれかなと思いますね。親心でしょうけど。

――あっという間に最後の質問になりますが、伊勢谷さんにとってバイクとは？

伊勢谷 地面がつながっていれば、地表の果てまで行けると思わせてくれるものですね。 “ドアtoドア”じゃなく“ドアtoエニウェア”というのかな、最初にバイクに乗ったとき、ガソリン満タンでどこまで行けるんだろうとイメージがないままに走り出したように、目的地がないまま走るのって、想像できない未来を見に行く感じがします。それって若いときは社会に対する希望だったわけです。今って、自分だけじゃなく社会全体にリミッターがかかっていて、それがドラスティックに変化することはないだろうなって諦めがちですけど、バイクに乗ることで、自分を精神的に解放してくれることがあると思うんです。『キリン』でバイク乗りたちに羽が生えたように見える描写、あれなんですよ。いつまでたってもあのシーンを思い出しますね。

――伊勢谷さんがバイクに乗る好きなシチュエーションってどんなときですか？

伊勢谷 最高なのは首都高速に行って、何の用事もないのに走って戻って来るときかな。あと、走りたいけど雨が降りそうだなっていうタイミングで、ギリかもしれないけど行ってみるかって走りに行って、保土ヶ谷までなら大丈夫かな、いやまだ行けるかもって首都高に行って、戻って来るころに雨が降り出す、みたいなのがありますよね。気持ちいいからもうちょっと足伸ばそうって思って、やっぱり降られたみたいな。

――バイク乗りあるあるかもしれませんね、それは（笑）。

伊勢谷 それこそ、バイクの走りがいいから足を伸ばしたくなるんですよ。

――おっしゃる通りです。伊勢谷さんが今、ちょうどいいバイクとの付き合い方をして楽しんでいらっしゃることがわかりました。さて、バイクに限らず、今後のご活動の予定は？

伊勢谷 商品にメッセージを加えることで、そのメッセージが多くの人の手に渡るようにしたいんです。洋服が一番やりやすいから今は洋服がメインですけど、いずれ日々の生活用品にもメッセージを入れて販売していって、最終的には「そのメッセージがなぜ書いてあるのか」ということが書いてあるキャプションが中心の展覧会をやって、そこでダイレクトに商品を買ってもらうのができたらと。そのために僕は、いろんな人たちとコラボレーションしていきたいなと思ってます。

――商品を通じて、伊勢谷さんのメッセージを届けるというのが主眼なんですね。

伊勢谷 そうです。アートはお金持ちの倉庫で眠っているのではなく、アートの意思みたいなものが皆さんの生活の中に溶け込んでいた方がいいんです。現在のアートのありようからちょっと逸脱したアートとして展開できるかなって思っています。

――逸脱したアート。まるで伊勢谷さんが手掛けたバイクたちのようですね。今後のご活躍を期待しています！

【伊勢谷さんのバイク一覧】

構成・撮影／丸山剛史 取材・文／牛島フミロウ

