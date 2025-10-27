「大大大当たり」キターーッ♡【マクドナルド】コンプしたくなる可愛さ！「新・ハッピーセット」

【マクドナルド】のハッピーセット®に「パンどろぼう」のおもちゃが新登場！ 今回ご紹介する第1弾のおもちゃは、10月17日（金）から10月23日（木）の展開ですが、10月31日（金）からの第3弾でも登場予定！ ここではコレクション目線と実用目線の両方から、注目おもちゃをご紹介します。

絵本の世界がそのまま！ 開ける前からワクワクするハッピーセット箱

まず注目したいのは、今回のハッピーセット限定BOX。まるで絵本の表紙のようなデザインで、パンどろぼうの姿が描かれています。開ける前からワクワクが止まらないビジュアルで、子どもはもちろん大人もテンションアップ！ シュールな背景とキャラクターのイラストが目を引き、開封後もとっておきたくなるかも。

並べて飾りたい！ 3種類揃えて楽しむ「パンどろぼう」ワールド

第1弾では全3種類がラインナップ。並べるだけで絵本の世界がそのまま再現されたような可愛さです。パンどろぼうの表情が異なっているのもポイント。サイズも手のひらに収まるほどで、玄関や棚に飾るとちょっとした癒やし空間に。コンプリートを目指したくなる魅力たっぷりのシリーズです。

飾るだけで存在感アップ「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」

こちらは「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」。万歳ポーズや敬礼風など、上下にアームを動かして楽しめます。マックの帽子をちょこんとかぶった姿もキュート。玄関やデスクに置きやすいサイズで、遊ぶだけでなく写真映えもしそうです。

実用性も◎ 使うたび笑顔になれる「パンどろぼう ふくろとめクリップ」

こちらは「パンどろぼう ふくろとめクリップ」。袋を留められる便利アイテムで、キッチンまわりを可愛く彩ります。しなびた表情のパンどろぼうが毎回目に入るたびに、ついクスッと笑ってしまいそう。実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムです。

