【経済ニュースの核心】

パソナグループが15日に発表した2025年6〜8月期連結決算は、売上高が前年同期比0.8％増の769億円、最終利益が6億円の赤字となった。今月13日に閉幕した大阪・関西万博に関し、出展関連費用約5億円を特別損失に計上したことが響いた。

パソナは万博にパビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展した。その運営に関わる費用が特別損失の主因とされる。パソナは、25年5月通期にも万博出展関連費用として約48億円の特別損失を計上しており、万博出展が業績の足を引っ張った格好だ。万博出展は創業者である南部靖之氏の肝いりの企画とされるが、これだけ経営の重荷になってしまっていいのだろうか……。

「人件費の高騰などもあり、予想を超えるコスト増で収支が悪化したようだが、万博出展はパソナにとって、いわば将来に向けた必要経費のようなもの。広告宣伝効果も含め、コスト以上のメリットがある」とメガバンク幹部は指摘する。カギは、万博後に本格化する夢洲エリアの再開発との関係にある。

夢洲エリア再開発には2つの大きなテーマが据えられている。IR（カジノを含む統合型リゾート）と富裕層向け医療だ。「大阪に観光やビジネスに来た世界の富裕層が、夫がカジノで興じている間に、妻はアンチエイジング（抗加齢）の治療を受けるというイメージが想定されている」（金融関係者）という。

そのIR観光の延長線にあるのが、パソナが20年9月から本社機能の一部を移転させている兵庫県・淡路島だ。淡路島ではホテルやテーマパークなどの観光事業を展開している。

淡路島の公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」には、全長約120メートルの等身大ゴジラモニュメントを20年夏にオープン。エンターテインメントアトラクションが楽しめる。また、世界で人気が高まるアニメ「クレヨンしんちゃん」や「NARUTO」をテーマにしたアトラクションも目白押しだ。

■「PASONA NATUREVERSE号」を就航

万博開催中、パソナは、この淡路島と会場を結ぶ「PASONA NATUREVERSE号」を就航させた。淡路島・翼港-大阪・夢洲間を約1時間で結ぶ船旅で、乗船券提示でパビリオン「PASONA NATUREVERSE」に優先入場できる恩典付きだった。夢洲と淡路島を直結するルートが敷かれている。

パソナは、万博閉幕後に淡路島にパビリオンを移設する計画だが、中でも耳目を集めたのは、iPS細胞やiPS心筋シートの技術を活用した「iPS心臓」だ。大阪大学の澤芳樹名誉教授らが開発した、大きさ約3.5センチ程度の心臓が培養液の中で動くさまは圧巻だった。夢洲エリア再開発のテーマのひとつである「富裕層向け医療」への展開を予感させるパビリオンだ。

夢洲IRに淡路島に本社を置くパソナがどう絡むのか。夢洲地区再開発は、2030年の開業に向け工事が進んでいる。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）