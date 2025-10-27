『終幕のロンド』第3話 “鳥飼”草なぎ剛の息子“陸”永瀬矢紘、いじめにあっていることが明らかに
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が27日の今夜放送される。
【写真】いじめの現場に出くわす真琴（中村ゆり）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
■第3話あらすじ
ある日の朝、鳥飼が朝食の準備をしていると、息子の陸（永瀬矢紘）が浮かない表情で腹痛を訴える。学校か病院か、どちらへ行くか自分で決めるよう促す鳥飼に、陸は渋々登校することを選ぶが、学校へ送り届けた鳥飼は、いつになく小さな息子の背中に心配を募らせる。
一方、生前整理を始めた母・こはる（風吹ジュン）への違和感が拭えない真琴（中村ゆり）からその真意を問いただされるも、こはるに口止めされているため本当のことを言えない鳥飼。しかし、真琴がこはるの体調に疑いを抱き、不安を感じていることを悟った鳥飼は、こはるにもう一度2人で話し合うよう勧めるが、こはるは「娘の負担になるのは嫌」の一点張り。
そんな中、読み聞かせのため再び陸の通う小学校を訪れた真琴は、陸がいじめを受けている現場に出くわす。「自分がされて嫌なことは人にしないよ」という父親の言葉を守っているだけなのに、なぜ自分だけ嫌なことをされるのか分からないと涙を見せる陸に、真琴は思わずあることをアドバイスする。しかしそれが、後に問題を引き起こすことに…。
そして磯部（中村雅俊）のもとには、10年前に息子の文哉が自殺した一件について話を聞かせてほしいと、再び波多野（古川雄大）が訪ねてくる。過去の苦い経験からマスコミを一切信用していない磯部はすぐさま波多野を追い返そうとするが、波多野はそんな磯部をあおり、揺さぶりをかける。
ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
