『シナントロープ』第4話 “都成”水上恒司、大量注文に大張り切りも忍び寄る不穏な影
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第4話が27日23時36分より放送される。
【写真】不気味な笑顔の折田（染谷将太）
本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■第4話あらすじ
新たな気持ちでバーガーショップ「シナントロープ」を再オープンさせた都成（水上）たちだったが、客入りはさっぱり。オーナーの水町（山田）は頭を悩ませる。
一方、シマセゲラの正体を探っていた折田（染谷将太）は、「シナントロープ」で働くミュージシャンの塚田（高橋侃）を次のターゲットに決める。そんな折、塚田のライブをきっかけにシナントロープを知ったという客から大量のデリバリー注文が入り、一同は張り切って調理に取り掛かるが、それは塚田を陥れる折田の罠だった…。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。（第4話は23時36分より放送）
