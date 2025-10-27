小柳ルミ子、“夫＆息子＆娘”と集合ショット撮影「華麗なる一族すぎます!!」「只者じゃない雰囲気が凄いです！」
小柳ルミ子が26日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で家族を演じる村上弘明、要潤、月城かなととの家族写真を撮影する様子を公開した。
【写真】小柳ルミ子、"夫＆息子＆娘"と集合ショット撮影「華麗なる一族すぎます!!」「只者じゃない雰囲気が凄いです！」
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
村上が演じるのは、御厨ホールディングス社長・御厨剛太郎。典型的な権力主義者で男尊女卑のパワハラ体質。息子の利人に独善的な帝王学を施し、自分のやり方を踏襲するよう求めている。一方、小柳演じる妻の富美子は、人を傷つけるワードセンスに関して天才的な能力を持っているという設定。
要演じる利人は真琴（中村ゆり）の夫ではあるが、家庭を顧みず、妻が姑から子宝に恵まれないことで嫌味を言われても我関せずと、愛のない結婚生活を送る。そして、月城は利人の妹・彩芽役。真琴の親友で、夫や姑から嫌味を言われている真琴にとって数少ない気を許せる相手…という役どころ。
インスタグラムでは「御厨家からメッセージが到着」と紹介。家族写真を撮る風景を動画でアップした。険悪な雰囲気漂う御厨家だが、投稿された動画では一転して、ほほえましい様子。「御厨家の味」を聞かれると村上が「カニ料理」を答え、その回答に要がユーモアで返すなど仲むつまじい様子を見せた。
この投稿に「華麗なる一族すぎます!!」「御厨ファミリー勢揃いで華やか」「御厨ファミリーの只者じゃない雰囲気が凄いです！」といったコメントが寄せられた。
