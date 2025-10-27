33歳・平嶋夏海、色気を増した豊満ボディ「アイドルのころより可愛くないか？」
元AKB48の平嶋夏海（33）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】目のやり場に困る…平嶋夏海、美ワキ＆豊満な“たわわ”を披露
平嶋は、2005年にAKB48 1期生オーディションに合格しデビュー。09年「渡り廊下走り隊」などを経て、12年にAKB48を卒業。現在はグラビアシーンだけでなく、自身のYouTubeチャンネル『はしれ！なっちゃんねる【平嶋夏海】』も積極的に展開。趣味のバイクを中心に発信する同チャンネルは、モーターサイクル業界からの評判も高い。
今回は「アイドルのころより可愛くないか？」のタイトル通り、年齢を重ねて色気を増した平嶋が豊満ボディを大胆に披露している。
そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、蒔埜ひな、姫野ひなの、青井春、さくらもも、星名美津紀、木部桃花が登場する。
