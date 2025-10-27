福山雅治＆大泉洋が史上最大の難事件に挑む『映画ラストマン』本予告公開 永瀬廉、今田美桜ら集結のポスターも公開
俳優の福山雅治が主演、大泉洋が相棒役で共演し、TBS系日曜劇場として2023年4月期に放送された連続ドラマの続きを描く『映画ラストマン -FIRST LOVE-』本予告映像が解禁された。皆実（福山）と心太朗（大泉）を取り巻くキャラクター、そして事件の概要が明らかになった。
【動画】”無敵バディ”福山雅治＆大泉洋『ラストマン』本予告がついに解禁
福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、皆実と心太朗が向かったのは、北海道。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。
一方、皆実をライバル視するFBI捜査官、クライド・ユン（ロウン）と彼のアテンドを任された護道泉（永瀬廉）もミッションに加わることに。FBI、CIA、北海道警の合同チームでミッションに当たるが、皆実の「この中に、内通者がいます」という言葉に、互いに不信感を募らせる面々。そんな中、ナギサとニナを狙う謎の組織から銃撃を受けてしまう――。
本作の撮影は2024年12月から2025年3月にかけて行われ、北海道ロケは札幌、函館、ニセコなどで実施。極寒の中でのハードな撮影となった。また、本格的なアクションシーンはNetflix作品『ONE PIECE』を手掛けたアクションチームが参加し行われた。
世界を揺るがす陰謀、ナギサを狙う謎のテロ組織、内通者の影…史上最大の難事件に、無敵バディはどのように立ち向かうのか。北の大地での壮絶なアクション、そして知られざる皆実の過去。ドラマファンはもちろん、誰もが楽しめるサスペンス・エンターテインメント超大作となっている。
さらに皆実と心太朗が背中合わせで写るティザーポスターのデザインに、皆実の初恋の人・ナギサ、護道泉、吾妻ゆうき（今田美桜）、クライド・ユン、ニナ・イワノワ、グレン・アラキ（寛一郎）、デボラジーン・ホンゴウ（木村多江）、佐久良円花（吉田羊）、護道京吾（上川隆也）が加わり、事件のキーマンたちが勢ぞろいした本ポスタービジュアルも完成。彼らは事件に、そして皆実と心太朗にどう関わってくるのか。
また、本ポスタービジュアルを使用したムビチケ前売券が31日より発売決定した。
