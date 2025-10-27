『絶対零度』第4話に円井わんの出演が決定 今作で月9初出演「心から光栄に思います」【コメントあり】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第4話（27日放送）に俳優の円井わんの出演が決定した。今作で月9初出演を果たす。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
円井が演じるのは、国際NPO法人「ヒューマン・フューチャー・ブリッジ」の職員で経理担当の宮崎絵里子（みやざき・えりこ）。同法人の職員・与田健二（佐藤岳人）が殺害される事件が発生。二宮奈美（沢口靖子）と掛川啓（金田哲）が理事長に事情聴取を行う中で、被害者と同じく経理を担当している絵里子にも接触。動揺を見せる絵里子は奈美たちの聞き取りに応じようとせず、なにかを隠している様子。そんな絵里子の様子を見て、奈美は「なにか話せない事情があるのでは」と推測する。果たして、絵里子が内に秘めた真実とは…？
円井は役者を目指すため、高校卒業を機に上京し、映画『獣道』（2017年）でスクリーンデビュー。映画『映像研には手を出すな！』（2020年）、『マッチング』（2024年）、ドラマ『不適切にもほどがある！』（2024年／TBS系）、『初恋DOGs』（2025年／TBS系）などの話題作に数々出演。2024年の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）で朝ドラ初出演を果たし、2025年度後期の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）にも出演。今年公開の映画『逆火』ではキーパーソンとなるヒロインを演じたことでも話題となった。
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■円井わんコメント
第4話で宮崎絵里子を演じました、円井わんです。初の月９で、小学生の頃から親しんできた『絶対零度』シリーズの世界に参加できたことを心から光栄に思います。絵里子はNPO法人に勤める職員で、上司の殺害事件を機に思いがけず大きな渦へと巻き込まれていきます。シングルマザーとしての葛藤、母としての強さにも注目していただけたらうれしいです。主演の沢口さんが初日から温かく迎えてくださり、安心して絵里子として生きることができました。ぜひ、不可解な事件の真相をその目で確かめてください。
