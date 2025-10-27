ワンコが先輩猫にしつこく構って攻撃をするので、先輩猫と飼い主さんが怒ったら…？ワンコの反応が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「癒しをありがとう」といった声が寄せられています。

先輩猫にちょっかいを掛けるワンコ

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」には、ポメラニアンの「ポテチ」くんと先輩猫「レモン」さんの日常が投稿されています。ポテチくんとレモンさんは本当の兄弟のように仲良しで、いつも一緒に過ごしているそう。

しかしこの日は、いつもよりポテチくんのテンションが高めで、レモンさんはちょっぴり迷惑そうな様子。ポテチくんがちょっかいを掛けると、レモンさんは「やめろっ」と怒ってしまったとか。

飼い主さんが「じゃ～ん」とマッサージローラーを見せると、機嫌を直して「さっそくマッサージして」とばかりに寝転がるレモンさん。ところがその時、ポテチくんが懲りずにちょっかいを掛けにいき、またもやレモンさんを怒らせてしまったそう…。

怒られていじける姿が可愛すぎる

ポテチくんが逃げると、レモンさんは追いかけて軽めの猫パンチをお見舞い！するとポテチくんは「わうっわうっ」と鳴きながら走り回ったり、レモンさんのそばで「ヴ～」と唸ったりし始めたとか。どうやら「一緒に遊びたいだけなのに！」と文句を言っているようです。

このままではポテチくんの構って攻撃がいつまでも続きそうなので、飼い主さんが叱ったら…？

ポテチくんは先ほどまでのハイテンションが嘘のように急に大人しくなり、しょんぼり顔で床にペタッと伏せたとか。レモンさんだけでなく飼い主さんにまで怒られて、いじけてしまったよう…。小さな子どもが叱られた時のような反応が、可愛くて憎めませんね！

すぐに仲直り！

しばらくするとポテチくんはいじけるのをやめて、大人しくいい子で過ごし始めたそう。レモンさんも喧嘩をした後もポテチくんを避けたりせず、いつも通りそばにいるという大人の対応をしてくれていたとか。

そしてその日の夜には完全に仲直りしたようで、2匹はくっついてくつろいでいたとのこと。なんだかんだ相思相愛なポテチくんとレモンさんなのでした。

この投稿には「しょんぼりするポテチくんかわいいw」「喧嘩するほど仲がいい2匹」「大好きなのがわかる」「ほっこりします」といったコメントが寄せられています。

