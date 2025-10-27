¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï22Ê¬¤ËFW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤·¡¢38Ê¬¤Ë¥Ð¥ë¥µ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤Î43Ê¬¤ËMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢2¡Ý1¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£

¤³¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î10ÈÖFW¥é¥ß¥óŽ¥¥ä¥Þ¥ë¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¥Ð¥ë¥µDF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±»á¡¢YouTuber¥¤¥Ð¥¤¡¦¥¸¥ã¥Î¥¹»á¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢½ÉÅ¨Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡ÖÈà¤é¤Ï¡Ê»î¹ç¤ò¡ËÅð¤à¤·¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂ¦¤«¤é¤ÏÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

»î¹ç¸å¡¢MF¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼Ž¥¥Ç¥è¥ó¥°¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âç·¶ºÀ¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥é¥ß¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÈà¤ËÅÅÏÃ¤¹¤Ù¤­¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤·¤¿Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥é¥ß¥ó¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Ä¾ÀÜÅð¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ä¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤Þ¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿FŽ¥¥ÇŽ¥¥è¥ó¥°¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬°­¤¤¤ÈÁê¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Àï¤¤¤Ï¤·¤¿¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¤è¤ê»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤äÌÀ³Î¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤³¤ì¤Ç¼ó°Ì¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬5¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¼¡Àá11·î2Æü¤Ë¥¨¥ë¥Á¥§¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£