◆明治安田Ｊ２リーグ 第３４節 水戸１−０札幌（２６日・大和ハウスプレミストドーム）

北海道コンサドーレ札幌が、Ｊ１復帰が絶望的となる敗戦を喫した。ホーム・水戸戦は前半２６分に失点。後半は相手ゴールに迫るも得点を奪えず、０―１で敗れた。勝ち点は４６のままで、残り４試合で２位長崎と勝ち点１７差となり、自動昇格は消滅した。プレーオフ圏の６位大宮とは勝ち点１１差と可能性こそ残すも、得失点差はリーグワースト３位のマイナス１５と覆すのは厳しい状況。次節１１月２日のアウェー・千葉戦で引き分け以下なら、Ｊ１復帰への道は完全に絶たれる。

札幌の１年でのＪ１復帰に、暗雲が立ちこめた。前半２６分にミドルシュートで喫した失点を取り返しにいったが、追いつけないままの０―１敗戦。９戦ぶりに先発復帰し、３バックの中央を務めた宮大樹（２９）は「本当にあの１本だけだったので。負ける試合ではなかった」と唇をかんだ。

後半、選手交代も功を奏し、敵陣での戦いが続いた。それでも得点には至らず、柴田慎吾監督（４０）は「ゴールを決める上で肝になるところで、ちょっとずつズレが出ていた印象」と振り返った。最後に決定機とまではならなかったことに、ＭＦ高嶺朋樹主将（２７）は「前に行く機会はあったけど、最後のクオリティーが低かった」と決め切れなかった結果を悔いた。

窮地に追い込まれた。上位陣の足踏みやつぶし合いもあり、勝ち点上はプレーオフ圏である６位以内に入る可能性は残ったが、４位以下は確定。次節、引き分け以下なら他チームの結果に関係なく、勝利を挙げても上位陣の結果次第で来季のＪ１昇格は消滅する。状況は極めて厳しいが、柴田監督が「可能性が０・１％でもある限り、最後までベストを尽くすことに変わりはない」と語気を強めたように、闘志は、うせていない。４連勝だけを目指し、札幌が“ツキ”がかわる１１月に仕切り直しを狙う。

（砂田 秀人）

●ＭＦ宮沢（左太もも裏の違和感で後半１３分に交代）「（患部は）大事を取った。攻撃の際にワイドを使えてはいたが、もう少し中央を使って工夫しながら崩す必要がある」

●ＭＦ近藤（右サイドで奮闘を見せる）「クロスだったり、僕の精度が少し足りなかった。サッカーをやっている以上、ズレが出ることはあるが、その後をどうするかが大事なこと」