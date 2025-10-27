スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「なんで？」と聞かれると、「なんとなく」と答えてしまう

つい「なんとなく」と言ってしまうことはないだろうか。

私はある。本当によくある。

企画の意図を聞かれたり、「なんであの人を推してるの」と聞かれると、つい「なんとなく」と答えてしまう。

そしてこれは、本当は理由がないわけではなく、途中で言葉にするのが面倒になり、思考を止めてしまっているだけなのかもしれないと考えている。

「なんとなく」というデフォルトは楽すぎる

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

使い始めたときは何かしら目的があったはずだが、そのうちに習慣として定着し、ただアプリをチェックするのがデフォルトになった。だが、どんな無限の泉アプリにも本来の用途や目的がある。

肝心なのは「なんとなく」ではなく、目的をもって使うことだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

きっと、自分の頭で考えていたはずなのに、いつの間にか「なんとなく」というデフォルトに組み込まれてしまう。

あなたも、そういう経験をしたことはないだろうか？

「なんとなく」は、「ツール」に変えられる

エックスやインスタグラム、ユーチューブといった私たちを誘惑するSNSにも同じことが言える。

SNSを開くときも、動画を見るときも、最初は使う目的があったはずなのに、気づけば「なんとなく」使って「なんとなく」時間が過ぎてしまう。

この“なんとなくの罠”から抜け出すために彼らが実践していたのは、「邪魔ものを「ツール」に変える」という戦術だ。

アプリの目的に目を向けると、使い方が変わる。

何かのきっかけや刺激、中断を受けて反射的に手を伸ばすのではなく、お気に入りのアプリを「ツール」として主体的に使いこなすのだ。気を散らす無限の泉アプリでさえ、使い方次第だ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

自然と得をする人の特徴

「あの人ってなんか持ってるよな」「あの人、最後に美味しいとこ持ってくわ…」と思い浮かべる人がいるかもしれない。

いわば自然と得をしている人たちというのは、何をするにも「目的」を考えているのだと思う。

飲み会に参加するのも、スマホをイジるのにも、ただ「なんとなく」行動するのではなく、自分で「目的」を考えて行動している。

例えば、「エックスはゆで卵の写真を見るためだけ」とか、「インスタは自分の犬を投稿するだけ」などと決めておくことで、それ以外の時間を有効に使うことができるのだ。

