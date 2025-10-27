Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¥ä¥Ð¤¤À¸³è½¬´·¥Ù¥¹¥È1
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
¡ÖºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤ÏÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µÊ±ì½¬´·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢·ò¹¯¤Ë°¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ê¤¼·ò¹¯¤Ë°¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÏÎ©¤Ä¤³¤È¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´¿È±¿Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¹ø¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¡ÖÇÑÍÑ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êâ¤¤¤Æ¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë
¡¡Êâ¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¹ÔÆ°ÎÌ¡×¤ä¡Ö¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¡×¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¼½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤è¤¤¶öÁ³¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤ÐÀ¸»ºÀ¤ÏÇÜ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤êÆÀ¤ë¾ðÊó¤ä·Ð¸³¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¹ÔÆ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤â¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¹ø¤Î·Ú¤µ¡×¤È¡¢¿È·Ú¤ËÊâ¤±¤ë¡Ö¤¤¤¤·¤¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·¤¡×
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¿È¤ËÃå¤±¤ë¥â¥Î¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï·¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤âÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆóÂÊâ¹Ô¤òÊÝ¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï·ò¹¯¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·¤¤Î½ÅÍ×À¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ï30Âå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç·¤¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥ë¤äÂ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍú¤¡¢¿Æ»Ø¤¬³°È¿Êììæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®»Ø¤ÎÄÞ¤Ê¤É¤âÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢·¤¤Î¸¦µæ¤ò»¶¡¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯Êâ¤±¤ë·¤¤¬¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤«¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
·¤¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤¯¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤¤¤¯¤éÊâ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡Ö·¤¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡·¤¤òÁª¤Ö¤È¤ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÄ¹¤µ¤ÈÉý¡¢¤É¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤µ¤Ï·¤²°¤µ¤ó¤ÇÂ¬¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éý¤Ï°Õ³°¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¹¤µ¤Ïº¸±¦¤È¤â24.2cm¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·¤¤Ï24.5cm¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²£Éý¤ÏAA¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¡Ê¤«¤Ê¤ê¶¹¤¤¡Ë¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î·¤¤Ï²£Éý¤¬¥Ö¥«¥Ö¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥·¥å¡¼¥º¤â»¶¡¹»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢ÃæÉß¤¤â¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤Ï¡Ö·¤É³¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·¤É³¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÂ¤Î²£Éý¤Ë¹ç¤ï¤¹¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤²¼¤Ê¤É¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏËè²óÃúÇ«¤Ë·¤É³¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖBOA¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Ëè²ó¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤³°¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡ÖBOA¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç·¤É³¤ò´Ë¤á¤¿¤êÄù¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿·¤¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¡·¤¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï³°¤«¤é¿¨¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤Î´¶³Ð¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é·¤¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·¤»¤¤ì¡×¤ä¡Ö¤¿¤³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢
¡¡¡ »Ø¤Î¿Æ»Ø¤«¤é¾®»Ø¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¢ Â¤ÎÀè¤ËÄø¤è¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«
¡¡£ ¤«¤«¤È¤¬¥¥å¥Ã¤ÈÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¤ Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¥à¥À¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤º¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«
¡¡¥ Â¤Î»Ø¤ÇÃÏÌÌ¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤±¤ë¤«
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö5ËÜ»Ø¥·¥å¡¼¥º¡×¤ÏÍú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¡¥ô¥£¥Ö¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö5ËÜ»Ø¥·¥å¡¼¥º¡×¤â»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃ¦Ãå¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¤Î»Ø¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢5ËÜ»Ø¥·¥å¡¼¥º¤ÏÂ»Ø¤¬¾¯¤·³«¤¤¹¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤«¤é¤ÎÊÔ½¸µ»ö¤Ç¤¹¡Ë