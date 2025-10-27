ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽くて、分けやすい。環境にも優しいアウトドア対応モデル【ザノースフェイス】のウエストポーチがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのウエストポーチは、薄手のウインドブレーカーや補給食、貴重品などを収納できる4リットル容量の中型ウエストバッグで、アウトドアから日常使いまで幅広く対応する設計。

2


フロントと背面に収納スペースを設けており、荷物の仕分けがしやすく、使い勝手に優れる。ワンハンドアジャストの片引きタイプで、たすき掛けにも対応。携行スタイルに合わせて柔軟に使える。

3


メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護にも配慮。

4


軽快な動きとスマートな収納を両立する、機能性に優れたウエストバッグ。