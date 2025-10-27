たすき掛けでも、腰でも快適。仕分け上手な4リットルウエストバッグ【ザノースフェイス】のウエストポーチがAmazonに登場中‼
軽くて、分けやすい。環境にも優しいアウトドア対応モデル【ザノースフェイス】のウエストポーチがAmazonに登場!
ザノースフェイスのウエストポーチは、薄手のウインドブレーカーや補給食、貴重品などを収納できる4リットル容量の中型ウエストバッグで、アウトドアから日常使いまで幅広く対応する設計。
フロントと背面に収納スペースを設けており、荷物の仕分けがしやすく、使い勝手に優れる。ワンハンドアジャストの片引きタイプで、たすき掛けにも対応。携行スタイルに合わせて柔軟に使える。
メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護にも配慮。
軽快な動きとスマートな収納を両立する、機能性に優れたウエストバッグ。
