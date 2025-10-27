納豆菌でヌルヌルになってしまう…部外者立ち入り厳禁の密室内、蒸し米で育てられる微生物の正体

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、麹菌を繁殖させて麹をつくるための蒸米の工程を見ていきましょう。

＊本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

米は「炊く」のではなく「蒸す」

精米後、摩擦で熱を持った米は袋に入れて3〜4週間ほど倉庫で冷まします。摩擦熱を放散させる「枯らし」をした後、まだ残っている糠を除くため水洗いします。昔は木製のタライ（半切り桶）に水を張り、裸足で足踏みして行われていましたが、現在は動力機械の水流を利用するの が一般的です。

ご飯の米は「とぐ」といいますが、酒造りでは「洗米」といいます。米と米を強く擦り合わせると米粒が砕けてしまいかねないので、文字通りていねいに「洗う」のです。

洗い終えた米は水に浸けて、芯まで適度に吸収させます。水を吸いすぎると蒸米がやわらかくなりすぎて造りがうまくいかなくなります。米の品種、新米か古米か、豊作時の米か凶作時の米かなどの条件でも吸水率が微妙に異なるので、その都度調整します。

また精米歩合が低くなるほど吸水速度が速くなるので、吟醸酒を醸す際は、洗米・ 浸漬も含めて、いまでも手作業で行う酒蔵が多いようです。

次に浸漬した白米を大型のせいろ（甑・こしき ）で蒸します（写真「米を甑で蒸す」）。現代では、ボイラーから熱風を送ってベルトコンベアの形で下から蒸気をあてる連続式蒸米機が使われていますが、大手の蔵元でも純米大吟醸など吟醸酒の仕込みには甑を使用するのが一般的です。蔵内の冷たい空気の中、もうもうと蒸気が吹き上がり、完全に蒸し上がると若草のような香りが立ち込めます。

米粒と米粒がバラバラになるのが理想

蒸米は3工程に分けて使われます。

菌を振りかけて を造るとき

と水と酵母を加えて酒母を造るとき

醪を造るために、酒母にさらに麹と水を加えるとき

ところで、なぜ米を「炊く」のではなく、熱い蒸気で「蒸す」のでしょうか。それは、炊いた米では麹を造りにくいからです。蒸米なら、米の外側が適度に硬く、内側は柔らかいという、「外硬内軟（がいこうないなん）の状態に仕上がります。

すると、米粒と米粒がくっつかないので、菌が繁殖できる表面積が広くなります。菌がついた米粒一つ一つがバラバラになっているバラ麴（散麹・ばらこうじ）の状態 が、発酵のさいに理想的なのです。

日本のジャポニカ米は、タイ米などのインディカ米に比べて粘りが強く、炊くと水分を必要以上に吸収し、餅状になってしまいます。

もう一つの理由は、炊いた米は溶解しやすい、つまり醪（もろみ）で消化しすぎるため、糖化と発酵のバランスが崩れて並行複発酵がうまくいかなくなるからです。

なお、炊いた米の水分は約65％も含まれますが、蒸した米だと約35％となります。菌の繁殖に最も適した水分量は35〜40％というデータもあり、米は蒸したほうが、米粒のデンプン組織が壊れて菌が繁殖しやすくなり、麹の酵素がデンプンを分解しやすくなります。

また、私たちがふだん食べているうるち米では、蒸しても餅状になってしまい、麹造りはかなり難しいのが現状です。

麹室（こうじむろ）で再現される「真夏の蒸し暑い」環境

蒸米にするまでの原料処理が終わると、次は麹室（こうじむろ。製麹室・せいきくしつ）で、30℃くらいに冷ました蒸米に種麹を振りかけて麹造りをします。現在では、自動製麹機を使用している蔵もありますが、ここでは伝統的な麹造りを紹介します。

麹造りには、使用する白米全量の約4分の1弱を使います。種麹は黄麹菌の胞子を集めたもので、できた麹は米のデンプン質を糖化する役割をします。前回の記事冒頭で紹介した「一麹、二酛、三造り」という言葉は、工程順だけでなく、麹造りが日本酒造りの土台であることを表しています。麹の出来具合によって、酛（酒母）や造り（醪）の出来が決まり、酒の品質が決まるといっても過言ではないからです。

室は断熱壁で囲まれ、床暖房やパネルヒーターなどで室温30〜35℃、湿度50〜60％という、 真夏の蒸し暑い環境が保たれています。また室内は密閉状態で、扉を二重にしている蔵元も少なくありません。室外からの雑菌の侵入阻止に万全を期しているのです。

納豆を食べてこないでください

ちなみに酒蔵見学のとき「納豆を食べてこないでください」といった注意を伝えている蔵元があります。麹室が納豆菌に汚染されるとヌルヌルとした麹になってしまい、 菌が繁殖できず、麹造りが失敗してしまうからです。もちろん、麹室に見学者を入れる蔵元はまずありません。

麹菌や酵母よりも繁殖力が旺盛な納豆菌はほかの菌と違い、100℃で熱湯消毒しても死滅しません。昔から杜氏や蔵人は仕込み期間、納豆を食べない習わしがあり、いまもかたくなに守っている蔵元もあるほどです。

なお密閉状態の麹室には、酸欠を防ぐため酸素モニターが設置されています。麹室は、保温だけでなく十分な換気も必要なのです。

今や貴重…… 伝統的な手作業での麹造り

（1）蒸米の温度や水分が一定になったところで、蒸米に種麴を振りかける

（2）床もみ。振りかけた種麹が、ムラなく付着させるために蒸米をもみほぐす

（3）「切り返し」の様子。床もみ後、 10〜12時間経過したところで、堆積した蒸米をくずし、固まりをほぐす。この段階では品温の上昇はほとんどなく、また菌の菌糸もまだ確認できない

（4）蒸米の表面に付いた麴菌の胞子から伸び始めた菌糸。切り返し後、8〜10時間経過したところで、床に堆積していた蒸米を、杉の柾目めでつくられた麹蓋（こうじぶた ）と呼ばれる木製の容器に移す。この段階で蒸米の表面にうっすらと菌が繁殖しているのが認められる

＊

次回は、麹菌について詳しく取り上げます。

