【スカッと漫画】「最近読み込みが遅いな」 魔法の鏡がフリーズ寸前？重い処理に耐えられない魔法の鏡を現代社会に置き換えたギャグ漫画【作者に聞く】
5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)が描いた創作ギャグ漫画『now loading...』が、大きな反響を集めている。おとぎ話『白雪姫』を現代風にオマージュした本作は、魔法の弱体化を感じさせる展開に、X(旧Twitter)で11万いいねが寄せられた。
■「読み込みが遅い」…全世界の顔面検索でフリーズした鏡
お妃はいつものように鏡に向かって「鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは誰？」と尋ねる。しかし、鏡はすぐに答えず、検知に時間がかかっている様子に、お妃は「最近読み込みが遅いな」「フリーズしてる？」と心配する。ずいぶんのラグがあった後、鏡はようやく「白雪姫です」と応答。
伊東さんは、「いくら魔法の鏡とはいえ、世界中の顔面を検索したらさぞ処理が重いだろうな、と思って描いた」と制作の経緯を語った。読者からは、「この機に光回線にしたら？」「インデックスが張れてない」「統計を取り直すべき」など、ネット用語を使ったコメントが相次いだ。
■「県」まで絞り込む現代的な配慮と、創作の裏側
本作に万バズしたことについて、伊東さんは、「誰もが知っている『白雪姫』の導入から、誰もが経験している『重くてフリーズ』という展開につなげることで、共感を呼びやすかったのだと思う」と分析している。
お妃が「国」ではなく「都道府県まで絞るほうが現実的かな」と、対象範囲を狭めようという現代的な配慮を見せるシーンも面白い。これは、「『国』だとまだまだ対象者が多くて処理が大変そうなので…」という伊東さんのアイデアから生まれた。
伊東さんはXに投稿してきた作品を、描き下ろしを加えてKindleで無料公開している。「毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業している」と制作の姿勢を示し、「Xの反応がモチベに直結する」と語った。
