【F1】角田裕毅11位…ロングピットイン響き入賞逃す ノリス6勝目 ピアストリに1点差で総合首位奪回
◇F1第20戦メキシコGP 決勝（2025年10月26日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ×71周）
レッドブルの角田裕毅は11位に終わり、2戦連続の入賞はならなかった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）がポール・ツー・ウインで楽々と逃げ切り、6戦ぶり今季6勝目、通算10勝目をマーク。ドライバーズポイントを357点に伸ばし、5位だった同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）に1点差でランキングトップに立った。
フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位で、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が3位。フェルスタッペンは終盤、ルクレールの背後につけながらウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）がストップしてバーチャルセーフティーカー（VSC）が出たためオーバーテークの機会を失った。9番手スタートから序盤一気に順位を上げたハースのオリバー・ベアマン（英国）が自己最高の4位に入った。
10番手から出た角田は好スタートを決め、2周目までに8番手へ浮上。11周目でピアストリに抜かれて9番手へ下がったが、ミディアムタイヤでのスタートを選んだレッドブル勢はソフトタイヤの他チームに比べてペースが上がらなかった。さらに37周目のピットインでもリアタイヤの交換に手間取り、コース復帰した際は15番手。ソフトタイヤでは良いラップを刻み、64周目にはレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）をかわして11番手に浮上したものの入賞には届かず、ピットインで10秒ほどの時間消費が響いた形となった。
▼ノリス 素晴らしいレースだった。前を向いて集中することができた。僕にとっては楽なレースだった。スタートも1周目も良くて、その先もうまく進めることができた。本当に素晴らしい。ファンのみなさんに感謝します。
▽決勝順位
(１)ノリス（マクラーレン）
(２)ルクレール（フェラーリ）
(３)フェルスタッペン（レッドブル）
(４)ベアマン（ハース）
(５)ピアストリ（マクラーレン）
(６)アントネッリ（メルセデス）
(７)ラッセル（メルセデス）
(８)ハミルトン（フェラーリ）
(９)オコン（ハース）
(10)ボルトレート（キックザウバー）
(11)角田裕毅（レッドブル）
(12)アルボン（ウィリアムズ）
(13)ハジャー（レーシングブルズ）
(14)ストロール（アストンマーチン）
(15)ガスリー（アルピーヌ）
(16)コラピント（アルピーヌ）
リタイア サインツ（ウィリアムズ）
リタイア アロンソ（アストンマーチン）
リタイア ヒュルケンベルク（キックザウバー）
リタイア ローソン（レーシングブルズ）