◇F1第20戦メキシコGP 決勝（2025年10月26日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ×71周）

レッドブルの角田裕毅は11位に終わり、2戦連続の入賞はならなかった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）がポール・ツー・ウインで楽々と逃げ切り、6戦ぶり今季6勝目、通算10勝目をマーク。ドライバーズポイントを357点に伸ばし、5位だった同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）に1点差でランキングトップに立った。

フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位で、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が3位。フェルスタッペンは終盤、ルクレールの背後につけながらウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）がストップしてバーチャルセーフティーカー（VSC）が出たためオーバーテークの機会を失った。9番手スタートから序盤一気に順位を上げたハースのオリバー・ベアマン（英国）が自己最高の4位に入った。

10番手から出た角田は好スタートを決め、2周目までに8番手へ浮上。11周目でピアストリに抜かれて9番手へ下がったが、ミディアムタイヤでのスタートを選んだレッドブル勢はソフトタイヤの他チームに比べてペースが上がらなかった。さらに37周目のピットインでもリアタイヤの交換に手間取り、コース復帰した際は15番手。ソフトタイヤでは良いラップを刻み、64周目にはレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）をかわして11番手に浮上したものの入賞には届かず、ピットインで10秒ほどの時間消費が響いた形となった。

▼ノリス 素晴らしいレースだった。前を向いて集中することができた。僕にとっては楽なレースだった。スタートも1周目も良くて、その先もうまく進めることができた。本当に素晴らしい。ファンのみなさんに感謝します。

▽決勝順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ベアマン（ハース）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)アントネッリ（メルセデス）

(７)ラッセル（メルセデス）

(８)ハミルトン（フェラーリ）

(９)オコン（ハース）

(10)ボルトレート（キックザウバー）

(11)角田裕毅（レッドブル）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ハジャー（レーシングブルズ）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)ガスリー（アルピーヌ）

(16)コラピント（アルピーヌ）

リタイア サインツ（ウィリアムズ）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ヒュルケンベルク（キックザウバー）

リタイア ローソン（レーシングブルズ）