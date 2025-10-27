「思春期の子どもとの接し方がわからない」「理想の母親像と現実のギャップを受け入れられない」といった悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。歯科医と心理カウンセラーの二足のわらじを履く松谷英子さんは「子育てには、正解はなく、点数もつけられません。あなたは娘とともにオリジナルの子育て方法を見つけ出していけばいいのです」と語ります。今回は、松谷さんの著書『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』から、母娘関係を良好に保つための秘訣を一部ご紹介します。

「叱る」から「諭す」へ

子どもは平気で「嘘」をつく。残念ながらそれが現実です。

私は夫から次の言葉を言われるまで、そのことをすっかり忘れていました。

「もしかして、子どもの言うことを信じているのか？ もし、そうだとしたらそれはそうとうおめでたい話で、子どもがバカになるぞ」

自分を振り返ると、それも納得です。嘘をつくつもりでなくても、叱られたくない、怒られたくないという気持ちから、嘘をついた時期があるからです。

小学生の頃についた小さな嘘は可愛いものですが、嘘がクセになれば「嘘つきな大人＝信用できない大人」ができあがります。友人関係や仕事でトラブルが起こったり、最終的には自分自身が嫌いになることでしょう。

だからこそ、子どもの嘘や過ちに対しての叱り方は、夫婦間で話し合っておかなければなりません。

叱ると怒るは異なります。感情的になるのは避けたいですが、ときには意図的に怒っているように演じることも大人の役割になります。母親と父親の役割を明確にしておくことも大切です。もし、どちらかが他界していたり、訳あって片親のときは、信頼できる誰かにその役目をしてもらうことをお勧めします。

あなたはなにもかもを1人で背負わなくていいのです。すべての役割をこなせるほど、人は器用でも強くもありません。だからこそ、人間は愛おしい存在なのです。

母親であるあなた自身が、誰かと協力して問題を乗り越えていく姿を子どもに見せてあげましょう。

コミュニケーションのカギ

あなたは娘のことを理解しようとする努力をしているでしょうか？ 世界的ベストセラー本である『７つの習慣』では次のように述べています。

私がこれまでに人間関係について学んだ最も重要な原則を一言で言うなら、まず「理解に徹し、そして理解される」ということだ。

この原則が効果的な人間関係におけるコミュニケーションのカギなのである。

大人になっても人間関係とは難しいものであり、人の悩みの上位を占めています。親の私たちは、子どもにとっては初めて学ぶ人間関係のロールモデルです。母親であるあなた自身のコミュニケーション能力が子どもに刷り込まれていきます。

母親は女性ですから感情に支配されがちです。私が自分を振り返っても、普段は穏やかに子どもに接していても、忙しい朝や心に余裕がないときには、大きな声を上げて「早く起きて！」や「なんでまだ宿題やってないの？」「どうして嘘をつくの！ ママは信じていたのに！」などと言っていました。

夫の反応

しかし夫が子どもに対する反応はいつも私と真逆でした。朝起きなくても、見守る。まったく口を挟まずに、夫は自分のペースを乱したことはありません。

私がエスカレートして、「ママはこの前決めたことを信じているのに、なんでそうなの？」と途方に暮れていると、夫は決まってこう言いました。



「一度決めたことなら、あとは口出ししてはいけない。自分の行動は自分に返ってくる。それを学ぶチャンスなのになんで口出しするんだ。他の母親もそうだけど、母親っていうものは自分の子どもをダメにする行動ばかりしてる」と。

夫は私の感情がどうにも不安定になった絶妙のタイミングで、子どもたちを呼び、「今夜はママについて家族会議だ。よく考えておけよ」と子どもたちに伝え、会議で問題を解決していました。

「叱る」とは相手のためを思い、誤った行動や言動などに対してすみやかに軌道修正することを目的としています。

とはいえ、子どもの場合、たとえば交通事故の危険など、叱る余裕がないほどに生命の危機にさらされることもあります。特に10歳以下の子どもには、命を大切にすること、自分の身を守ることなども含めて、理屈で諭す前に強制的な躾（叱る）を優先してしまうことがあります。

ではいったい「諭す」とは、どのようなものでしょうか。それは子ども自身が自ら考え、心で気づくこと、腑に落ちることです。

議題 嘘について

あるとき「嘘」について家族で会議を開きました。結果、子どもたちは以下のような答えを出しました。

・嘘は自分を嫌いになってしまう。

・友だちや先生が信じてくれなくなる（嫌われる）。

・自分が嫌いなタイプの大人になる。

・仕事ができなくなる（お金が稼げない）。

・バチが当たる（不幸になりそう）。

・嘘はクセになってしまうからやめる。

・優しい嘘なら、ついていいときもある。

もちろん、子どもたちが自分の力で答えにたどり着かないことも多々あります。家族会議をしたこともなく、子どもが考えることに慣れていなければなおさらです。

「夫婦も会社と一緒だよ。だから大切なことや目標などもどんどん話し合っていこう。言わなければ伝わらないし、計画なしではなにも進まない」。

これは子育てに限らず、夫婦の関係でも一緒。私が結婚初日に夫に言われた言葉です。私は経営者でもありましたから、その言葉は私の心の奥底に響き、腑に落ちました。

「どうしてそうしたのか教えて」

「次はどうすればいいと思う？」

子どもを諭すには、このような親の質問力が大きな力となります。体験が少ない子どもが最初からうまくいくはずがありません。親は日頃から子どもへの質問力を磨いておきましょう。

人生には、理不尽なことや思いどおりにならないときがあります。言葉とは、ときに魔物になり天使にもなります。だからこそ子どもに諭すことは、３つだけ。

（1）人生は自分次第でどうにでもなる。

（2）自分も相手も許して、前を向き、進み続ける。

（3）親はあなたを命がけで守る。

自分が選んだ道が正しいのか、正しくないのかとジャッジするのではなく、自分の選択した道を幸せなものにするために歩んでくれますように。

