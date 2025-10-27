¥È¥é¥ó¥×¤¬»ÅÀÚ¤ê¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤¬½ðÌ¾¤·¡¢EU¼óÇ¾¤¬Çï¼ê¡½¡½¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅªÏÂÊ¿¤¬¤ï¤º¤«10Æü¤ÇÊø²õ!?¡¡¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Þ¥¹ÄäÀï¹ç°Õ¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó!?
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¯¼£Åª±é½Ð¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤Î»×ÏÇ
10·î10Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤ËÀ¤³¦¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«10Æü¸å¡¢ºÆ¤Ó¥¬¥¶¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ëÇú·â¤Î±ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¯¼£Åª±é½Ð¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤Î»×ÏÇ¡¢ÌµÎÏ¤ÊEU¡¢Æ«¿ì¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¡£º£²ó¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ï¡¢¤à¤·¤íÏÂÊ¿¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉñÂæÁõÃÖ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥¬¥¶¤Ø¤Î¶õÇú¤Û¤«
¢£ÄäÀï¹ç°Õ¤Ï¹¶·â¤Îà¸ý¼Âºî¤êá
2023Ç¯10·î¤Î³«Àï¤«¤é2Ç¯Í¾¤ê¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãç²ð¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¡£10·î10Æü¤ËÄäÀï¤¬È¯¸ú¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤¬ºÆ³«¡£13Æü¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô20¿Í¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤â¹ñÆâ¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÌó2000¿Í¤ò¼áÊü¡£ÄäÀï¹ç°Õ¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤È¤µ¤ì¤¿¸ò´¹¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
10·î19Æü¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤ÎÈ¯¸ú¤«¤é10ÆüÂ¤é¤º¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶¤ò¶õÇú¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â26¿Í¤¬»àË´¤·¤¿
¤À¤¬¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Ï¤½¤Î´Ö¤â»¶È¯Åª¤Ê¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¡¢10·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Î¹¶·â¤Ë±þÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ÆîÉô¤Ø¤Î¶õÇú¤òºÆ³«¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í26¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄäÀïÈ¯¸ú¤«¤é10ÆüÂ¤é¤º¤Ç±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÏÂÊ¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤ÏËÜµ¤¤ÇÄäÀï¤ò¤¹¤ëµ¤¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÅìÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¸½Âå¥¤¥¹¥é¥à¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹¤ÎµÜÅÄ Î§»á¤À¡£
¡Ö¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¥¬¥¶¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼çÆ³¤·¤¿ÄäÀï¹ç°Õ¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¡°ì»þÅª¤ÊÀïÆ®¤ÎÄä»ß¡¢¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤ÎÊÖ´Ô¡¢£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î°ìÉô²òÊü¡¢¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³ÉôÂâ¤Î°ìÉôÅ±¼ý¡¢¥¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡ØÂè1ÃÊ³¬¡Ù¤Î¤ß¡£
¤À¤«¤éÄäÀïÈ¯¸ú¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¬¥¶Á´°è¤ÎÌó53¡ó¤Ç¼Â¸ú»ÙÇÛ¤òÂ³¤±¡¢ÎÙ¹ñ¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ø¤Î¶õÇú¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ø»àË´¤·¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎÊÖ´Ô¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Î¹ç°ÕÉÔÍú¹Ô¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¡£¥È¥é¥ó¥×¤â¡Ø¹ç°Õ¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤ÎÉÔÍú¹Ô¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¬¥¶¤Ç¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢¤¬¤ì¤¤Î²¼¤Ë1Ëü¿Í¶á¤¤¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î°äÂÎ¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¸µ¿Í¼Á¡¢¥Î¥¢¡¦¥¢¥ë¥¬¥Þ¥Ë¤µ¤ó¤¬¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ç¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¼Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç´¬¤Åº¤¨¤È¤Ê¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÖ´Ô¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Èó¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Î¹ç°ÕÉÔÍú¹Ô¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÄäÀï¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¸ý¼Âºî¤ê¤À¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×¤â¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤â¡¢ËÜ²»¤Ç¤ÏÀ¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á20¿Í¤ÎÁ´°÷²òÊü¤µ¤¨¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡ØÂè2ÃÊ³¬¡Ù¤Ê¤É¡¢½é¤á¤«¤é¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÌµÎÏ´¶¤È¶þ¿«¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿EU¼óÇ¾
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¾Ü¤·¤¤¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÄá²¬Ï©¿Í»á¤âÄäÀï¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤ÏÈá´ÑÅª¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ðà¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎÏ¶Èá¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¥¢¥á¥ê¥«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤Û¤ÉÄäÀï¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬ËÜµ¤¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬ÄäÀï¤È¿Í¼Á²òÊü¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤ò²òÊü¤Ç¤¤ì¤ÐÌÜÅª¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¡Øº£²ó¤ÎÄäÀï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæÅìÌäÂê¤¬²ò·è¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¼Á²òÊü¤¬¼Â¸½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¬¥¶¤ÎÌ¤Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¬¥¶¤ò¾¸°®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄäÀï¤¬Êø¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÊø²õ¤·¡¢ºÆ¤Ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¥¬¥¶¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¶õÇú¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÀïÆ®¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´Ö¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨ÄäÀï¹ç°Õ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤Î¹ç°Õ°ãÈ¿¤òÁÊ¤¨¡¢¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤·¤ÆÀïÆ®¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥¶¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÄäÀï¤È¤½¤Î¸å¤Î¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ì´Ó¤·¤Æà¥Ï¥Þ¥¹¤Î´°Á´ÇÓ½üá¤òÂçÁ°Äó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥È¥ë¥³¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¹ñ¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄäÀï¸å¤Î¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£¤äÉü¶½¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤»¤ó¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡ØÅ°ÄìÅª¤Ë¥¬¥¶¤òÁ´ÌÌÇË²õ¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÝÓÌÇ¤ò·Ç¤²¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê·³»öºîÀï¤òºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ËÊÆ·³¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡ÖÃæÅì¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÎÂç¤Ê°ìÆü¤À¡×¤È¸ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡£±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¼ý´Æ¼Ô¤Î¸ò´¹¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÉôÊ¬Å±Âà¡¢¥¬¥¶¤Ø¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤òÃì¤È¤¹¤ëÏÂÊ¿·×²è¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤ò¶¯Ä´¤·¤¿
10·î13Æü¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¶ÏÂÊ¿¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¨¥ë¥·¡¼¥·ÂçÅýÎÎ¤ò¤Ï¤¸¤áEU½ô¹ñ¤äÏÑ´ß½ô¹ñ¤Ê¤É20¥õ¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï°Ý»ý¤È¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò¶¨µÄ¤·¤¿
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿10·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¡Ø¥¬¥¶ÏÂÊ¿¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¥·¥ã¥ë¥à¥¨¥ë¥·¥§¥¤¥¯²ñµÄ¡Ë¡Ù¤¬¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÃæÅì½ô¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÏ¢¤äEU¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¼óÇ¾¤âÂ¿¿ô»²²Ã¡£³Æ¹ñ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÄó°Æ¤·¤¿¥¬¥¶ÄäÀï°Æ¤Ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥¬¥¶Åý¼£¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ó¤Î¼Â¸úÀ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¨¥¸¥×¥È¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¡Ø¤¤¤ä¤¢¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢¥Û¥á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÎÏ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¶þ¿«Åª¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñºÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤â¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢·ë¶É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤ë°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥¬¥¶ÄäÀï¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃ
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄäÀï¤È¿Í¼Á¤Î²òÊü¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥¶¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤¬ÀìÌç¤ÎÁ°ÅèÏÂ¹°»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
10·î19Æü¡¢2Ç¯°Ê¾å¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î·»Äï¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Î¿Í¼Á²òÊü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿
¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤È¡¢2Ç¯°Ê¾å¤â²ò·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á²òÊü¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¼ï¤ÎÆ«¿ì¾õÂÖ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤ÏÃæÅìÌäÂê¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«Êý¤ò²þ¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤¹¤Ã¤«¤êàÀ®¸ùÊª¸ìá¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥æ¥À¥ä·Ï¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù»ý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¼Á20¿Í¤ÎÀ¸´Ô¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿7Ëü¿Í¶á¤¤¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²È¤äºâ»º¡¢²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸Ü¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¥ê¥Ù¥é¥ëÁØ¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡Ø¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎµÔ»¦¤ò»ß¤á¤í¡Ù¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Îµç¾õ¤òµß¤¨¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇÉ¼ê¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¿Í¼Á²òÊü¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÄäÀïÈ¯¸ú¸å¤ËÂ³¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñºÝ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤ÄÄøÅÙ¤Î°·¤¤¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¡¢¥¬¥¶¤ÎÌäÂê¤ò¤¹¤Ç¤Ëà½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃá¤È¤·¤ÆËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÄäÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Å³Ý¤±¤¿¤È¤ß¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ø23Ç¯10·î7Æü¤Ëµ¯¤¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤Î´ñ½±ºîÀï¤«¤éÌó2Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤¬ºÇÂç²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×»»¤·¡¢¿Í¼Á²òÊü¤È¤¤¤¦À®²Ì¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î´Ø¿´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥¶¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ä¡¢ÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÃæ¹ñ¡¦½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤È¤Î¶î¤±°ú¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¤È¤Î²ñÃÌ¤Ê¤É¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅìÌäÂêÃ´Åö¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè1¼¡À¯¸¢¤ÇÃæÅìÀ¯ºö¤òÃ´¤Ã¤¿Ì¼Ì»¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥¯¥·¥å¥Ê¡¼¤òºÆ¤Ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎË½Áö¤òËÜµ¤¤Ç»ß¤á¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¢£àÉü¶½á¤Î´é¤ò¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Î¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯·×²è
È¯¸ú¤«¤é¤ï¤º¤«10ÆüÂ¤é¤º¤ÇÊø¤ì»Ï¤á¤¿ÄäÀï¡£¿Í¸ýÌó220Ëü¿Í¤Î¥¬¥¶¤Ç¤Ï¡¢³«Àï¤«¤é2Ç¯¤Ç¤ª¤è¤½7Ëü¿Í¤¬»àË´¤·¡¢·úÃÛÊª¤ÎÌó85¡ó¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤Û¤Ü²õÌÇ¾õÂÖ¡£¤¬¤ì¤¤Î»³¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÀï²Ð¤¬½±¤¤¤«¤«¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¡£Á°½Ð¤ÎµÜÅÄ»á¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÌ¤Íè¤òÍ«Î¸¤¹¤ë¡£
10·î17Æü¡¢¤¬¤ì¤¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤â¤¹¤Ù¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½Åµ¡¤ÇÃÏÌÌ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·°äÂÎ¤òÁÜ¤¹¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í
¡Ö¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ë±¦ÀªÎÏ¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¶¤È¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò»ö¼Â¾å¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤¯¡ØÂç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼çµÁ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¿¢ÃÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÝÓÌÇ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¼¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë»ÔÌ±¤ÎµÔ»¦¤äÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅ°ÄìÅª¤ÊÇË²õ¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤«¤é¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡Ø¿ÍÆ»ÅÔ»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¹ñ¶¤ËÀÜ¤¹¤ë¥¬¥¶ÆîÉô¤Î¥é¥Õ¥¡¤Ë¼ê»Ï¤á¤ËÌó60Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤òÈ¾¶¯À©Åª¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤ë°Æ¤ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¥½¥Þ¥ê¥¢¤äÆî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ê¤É¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤ë°Æ¤ò¡¢¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤òÇÓ½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìµ»Ä¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¬¥¶¤ÎÀ×ÃÏ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ø¥¬¥¶¤Î¥ê¥Ó¥¨¥é²½·×²è¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯ÃÏ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥¬¥¶¤Î³¹¤ÎàÉü¶½á¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ÆÁÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î³«È¯°Æ·ï¤Ë²½¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤«¤ê¤½¤á¤Î¹ç°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤¹¤Ç¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄäÀï¤â½ªÀï¤â¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ÎÈóÆ»¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò