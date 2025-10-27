ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¼ÆÅÄ»â»ÒÀèÇÚ¤¬Â£¤Ã¤¿¿·¥æ¥Ë¤ÇÊ³Æ®¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥Ñ¡¼¥º¤¬½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¶µ°é¥ê¡¼¥°½é»²Àï¡¡¡Ú¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÄÌ¿®¡Û
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°¶å½£¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå¶¨²ñ¶å½£ËÌÉôÃÏ¶èÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤Î¡ÖÂè40²ó½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï2025¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤¬9·î6Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë19¥Á¡¼¥à¤¬ÆîËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¡¢¶µ°é¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÇ®Àï¤òÅ¸³«¡£1Ç¯À¸¤¬¼çÂÎ¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ê7¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥Ñ¡¼¥º¤ÏÈÓÄÍ¥ì¥Ñ¡¼¥º¤ÎàÄïÊ¬á¡£¥ì¥Ñ¡¼¥ºOB¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¿·¿Í¡¢¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿à¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àá¤òÃå¤Æ¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¿·¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥Ñ¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤¬¡¢³«ËëÀï¤«¤éÌöÆ°¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°æ¼êÍ¥µ®¡ÊÊæÇÈÀ¾Ãæ¡Ë¤Ï¼ÆÅÄÅê¼ê¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¡Ö31¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£170¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Í³¥±µÖ¥¢¥í¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£3²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢»°¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄÅê¼ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ã¤Æ´¤ì¤¿¡£¡ÖÄ¾µå¤Î¿¤Ó¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡£¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊõÊª¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¼ÆÅÄÅê¼ê¤«¤é¡Ö²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¥Ñ¡¼¥º¤Î¿¹À¶¹¨µª´ÆÆÄ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë´ó¤»¤¿à¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àá¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ54¿ÍÊ¬¤Ç¶ß¤Ë¤Ï¡ÖLEO¡¡31¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´°À®ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¼ÆÅÄÅê¼ê¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£°æ¼ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤ä¤ëµ¤¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡4²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼êÀ¶¿åÍ¦¿¡Ê¾±ÆâÃæ¡Ë¤â¼ÆÅÄÅê¼ê¤ËÆ´¤ì¤ë°ì¿Í¡£°æ¼ê¤ËÂ³¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤·¤Æ2²ó4Ã¥»°¿¶¡¢Èï°ÂÂÇ1¡£ÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¡£À¶¿å¤Ï¾®³Ø»þ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Æð¼°¥Á¡¼¥à¡Ö¾±Æâ¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡×¤È¸½ºßÄÌ¤¦¾±ÆâÃæ¤Ç¼ÆÅÄÅê¼ê¤Î¸åÇÚ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î7·î¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¹¥Åê¤ËÂÇÀþ¤â±þ¤¨¤¿¡£2¡½0¤Î5²ó¡¢ÀèÆ¬3ÈÖ¤ÎÂåÂÇ¿¹ÂçæÆ¡ÊÈÓÄÍ°ìÃæ¡Ë¤Îº¸Á°ÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂÇ¼Ô11¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿¡£4Ï¢ÂÇ¤ËÌîÁª¤Ê¤É¤âÍí¤ß°ìµó7ÆÀÅÀ¡£Á°Æü¤ËÎý½¬¤·¤¿¤±¤óÀ©¤«¤é¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤âÀ¸¤¤ë¤Ê¤É9¡½0¤Î5²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡4¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ï9¡½18¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÄÔ²¬È»¿Í¡ÊÊæÇÈÀ¾Ãæ¡Ë¤Ï2²ó⅓7¼ºÅÀ¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ²ù¤·¤¤¡£°¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼¡¤Ï´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÈÔ²ó¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µ°é¥ê¡¼¥°¤Ï4¾¡2ÇÔ¤Ç¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤òÁè¤¦¡Ö·èÄêÀï¡×¡Ê11·î9Æü³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£17¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÅ«ÅÄÎ¿¸ë¡Ê±ÐÅÄÃæ¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷Ìîµå¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£