【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）

【映像】大谷、バット折って“高速ゴロ”→野手の横を秒で通過

10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、バットを折りながらも、塁間を抜く高速ヒットを放った。

ドジャース2点のリードで迎えた8回表・ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った1番・大谷は、2番手ルイ・バーランドに対して初球、内角低めいっぱいを突く159km/hの直球を打ってファウルとなると、続く2球目、内角低めのボール球、151km/hのチェンジアップをやや強引に打ちに行き、右方向へと転がる球足の速い“高速ゴロ”に。しかもミートの瞬間、捉えた場所が悪かったのか、バットが真っ二つに折れることとなった。それでも打球は打球速度92.5マイル（約148.86km/h）を計測、相手野手が捕球できず瞬く間にライト前へ。大谷にとってこの日初めてとなる安打は、追加点の好機をお膳立てする一打となった。こうした大谷の“バット折り”高速ヒットにファンからは「速いな」「スゴい音」「折れたのにw」「バケモノか」「バット飛びすぎ」「なんでヒットにできたんやw」「バット折ってヒットにするのか」「今年はバット折りヒット多いな」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、今季は長尺バットに変えたこともあってか、派手にバットを折る場面が散見されたが、それでもなお、ヒットになることもしばしば。そうした意味でいえばこの一打も、ある意味、大谷らしい一打であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images