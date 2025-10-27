きのう26日（日）は全国的に雨が降り、東京は7週連続の雨の週末となりました。きょう27日（月）は北海道付近で低気圧が急速に発達し次第に大荒れとなりそうです。また、西高東低の冬型の気圧配置となって寒気が流れ込むでしょう。日本海側はしぐれて雨や雪、北海道では夜は平地でも雪に変わる所がありそうです。一方、太平洋側は日差しが戻るでしょう。冬のような天気分布になりそうです。

■雨・雪と風の予想

朝には各地で雨はいったん止んできますが、日本海からまた雨雲が近づいてきます。昼頃から日本海側では再び雨となり、夜には北海道で白い表示、雪に変わってきそうです。平地でも雪に変わる所があるでしょう。また、西寄りの暴風が吹いて、次第に大荒れとなりそうです。

■きょう27日（月）の全国天気

寒気の影響で日本海側は雨や雪になり、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。太平洋側は日差しが戻りますが、関東南部は雲が取れにくく夜はにわか雨がありそうです。沖縄は朝晩を中心に雨の降る所があるでしょう。

■きょう27日（月）の予想最高気温

西日本・東日本では20℃以上の所が多くなりそうです。東京は22℃ときのう26日（日）より6℃高い予想です。次第に冷たい北寄りの風が強まるため、多くの所で朝より夜の方が気温が低くなるでしょう。札幌は14℃の予想ですが、夜は雪が降るくらい冷えそうです。

【きょう27日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :14℃ 釧路 :17℃

青森 :18℃ 盛岡 :18℃

仙台 :20℃ 新潟 :19℃

長野 :19℃ 金沢 :20℃

名古屋:22℃ 東京 :22℃

大阪 :22℃ 岡山 :22℃

広島 :22℃ 松江 :19℃

高知 :25℃ 福岡 :21℃

鹿児島:25℃ 那覇 :27℃