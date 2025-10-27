ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月27日（月）〜11月2日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡牛座（おうし座）】

今週は、自分が将来どうなりたいのかが分かってくるようです。自分の本音としっかり向き合ってみると、パートナーや恋人との関わり方も変わってくるでしょう。週末はスッキリした気分で好きなものを楽しめそう。恋愛は、冷静さを大事にしてみて。相手の気持ちが分からなくなりそうなときは、いったん距離を置いてみるのもいいかも。

★ワンポイントアドバイス★

仕事などで新たな仲間や友人ができるようです。面倒くさがらずに交友関係を広げてみるといいでしょう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

