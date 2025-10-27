山本由伸「スプリットはすごく落ちていた」ノートに記した作戦 ブルージェイズ打線を1失点に抑えた秘密



＜2025年10月25日（土）（日本時間26日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

10月25日（日本時間26日）、ワールドシリーズ第2戦が行われ、ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズを5-1で下し、シリーズ成績を1勝1敗のタイに戻した。

この試合で先発した山本由伸投手（27）は、9回を1失点に抑える圧巻の投球で、ポストシーズン2試合連続となる完投勝利を記録。

試合後、山本投手が記者会見に応じ、歴史的な快挙を成し遂げた心境や試合中の思考について語った。





山本由伸コメント（一問一答）

Q：ワールドシリーズでの完投は10年ぶりです。この時代では珍しいことですが、試合で長く投げることにどれほどのプライドを持っていますか？

本当に（完投という）結果が出た時にすごく嬉しく思います。立ち上がりは球数が多くなってしまったので、最後まで行けるとは思いませんでしたけど、しっかり1イニングずつ投げていけたので結果につながったと思います。



Q：初回は少し苦しみましたが、どのように調整しましたか？

やっていくことは決めていたので。初回はランナーをためましたけど、なんとか0で乗り切れたので、切り替えて次のイニングに行けました。

失点した回は先頭打者へのデッドボールからだったので、すごく悔しかったですけど、まだ同点だったので、そこもうまく切り替えて投げ続けることができました。



Q：試合中にダグアウトで黒いノートに何か書いている姿が見られました。あれはどのように使っているのですか？

いつも全部の試合でやっているんですけど、作戦面のことを書いています。



Q：昨日は厳しい試合でしたが、今日は「絶対に負けられない」という中で、どのような気持ちでマウンドに上がりましたか？

初戦を落としていたのはすごく大きかったですけど、落としただけに今日は絶対勝たないといけないなと、すごく気持ちが入りました。それがいい結果につながったと思います。



Q：どのタイミングで完投を意識しましたか？また、8回終了時に93球でしたが、首脳陣と9回も続投するかどうかの会話はありましたか？

とにかく1イニングずつに集中していました。5回が終わった時に71球だったので、そこではまだ9回までは意識していなかったです。

とにかく1イニングに集中して行けたのが、結果的に8回が終わった時にまだ球数に少し余裕があったので「いけるかな」と思いました。その後、特に（首脳陣との）会話はなかったです。



Q：相手打線は空振りが少なく、当ててくる打者が多いというデータがあったと思いますが、どのような攻め方を考えていましたか？

僕のピッチングスタイルは、基本的にストライクゾーンにどんどん投げていくというものです。もちろん狙うコースはありますが、どのボールもストライクゾーンを狙って思いっきり投げていくスタイルなので、特に変えたことは全くないです。自分のピッチングに集中しました。



Q：試合前半は特にスプリットを多く投げていましたが、ボールが機能していたからでしょうか、それとも事前のスカウティングによるものでしょうか？

作戦面のことはまだ言えませんが、試合前のブルペンからスプリットはすごく落ちていました。感覚はいつも通りだったんですけど、数値的にはすごく落ちていたので。

試合に入ってからもすごく調子が良かったですし、初回からピンチだったので、自然と（投げる割合が）増えたんじゃないかなとは思います。



Q：メジャーリーグで、しかもポストシーズンで2試合続けて完投するという難しいことを成し遂げましたが、どう感じていますか？

やっぱりチームの戦力になれたという実感がすごくするので、そこがすごく嬉しいです。



Q：ドジャースにはサンディ・コーファックスやオーレル・ハーシュハイザーなど、ワールドシリーズで完投した偉大な投手がいます。彼らのような歴史的な投手と同じことを成し遂げたことに、誇りのようなものは感じますか？

そうですね、とにかく嬉しく思います。

