本日10月27日（月）24時29分〜放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

本日の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出す。前週から続く「最強記憶術でイチカバチカ！100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか!?」チャレンジは、いよいよ怒濤の【完結編】に突入！

過去に暗記チャレンジで苦渋をなめた松島聡と猪俣周杜のリベンジをかけ、8人全員が総勢100人の子どもの名前暗記に挑む今回。高学年チーム（佐藤勝利、菊池風磨、原嘉孝）、中学年チーム（松島、寺西拓人）、低学年チーム（橋本将生、猪俣、篠塚大輝）の3チームに分かれ、それぞれが「最強記憶術」を駆使して奮闘。心を落ち着かせる青ペンを使った受験勉強法や、体を使った動作暗記、さらにはユニークな「健康サンダル暗記術」まで、果たしてスーパー暗記術は通用するのか!?

しかしタイムリミットが迫るにつれて、彼らの記憶は崩壊寸前に。現代の個性豊かな子どもの名前に翻弄され、極度のプレッシャーに追い込まれていく。真面目に暗記に励む佐藤が「全然…全然入ってこない！もうダメだ、脳がパンクしそうだよ！」と悲鳴をあげれば、追い詰められた原は「オレは健康サンダルに全てを懸ける!!」と熱く叫ぶ。

さらに、子どもの勢いに収拾がつかない低学年チームでは、橋本が「俺、全然覚えてねーぞ！」と大パニック。一方で、中学年チームでは子どもの扱いに慣れた寺西が「保育士さんって、マジですげぇな…」と感嘆の声を漏らすなど、メンバーの意外な人間性が垣間見える瞬間も。

クライマックスでは、暗記の方針を巡りついにメンバー間で大もめ!? 熱い絆で結ばれたtimeleszは子どもたちと築いた絆も守ることができるのか？そして制限時間内に100人全員のフルネームを覚えきり、リベンジを果たすことができるのか？

笑いと感動、そして緊張と衝突が交錯する、イチかバチかの最終決戦！

