『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。

「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かった」

ここでは、丸山氏が松田優作との出会いから永遠の別れまで10年余の日々を綴った『生きている松田優作』（集英社インターナショナル）から一部を抜粋して紹介する。

松田優作主演のドラマ『探偵物語』製作前の会議に参加したものの「売りはハードボイルド」と聞き、自身の作風とは違うと感じた丸山氏。その思いとは裏腹に、運命を変える出会いはすぐそこまで近づいていた――。



「女子供に飽きられるって優作が言うんだよな」

「優作の、探偵のやつだけど、君も1本書いてみるか」

黒澤満からの電話。

あの会議から2ヶ月は経過したか。予期した通りなんの音沙汰もなかった。プロの脚本家をめざす自分の人生で、あの会議に出席したことが一番のピークで最大のチャンスだったのかも。

しょうがない、自分に才能がないというより、縁がなかった。そう我が身に思いこませて、本当はかなり悔しく落ちこんだ数日間を胸のどこかに仕舞いこみ、食い扶持のフリーランスの仕事に打ちこみ、新たなルートで売りこみをかけるオリジナル脚本の構想を練りはじめたところだった。

「あんまりハードなことばっかりやってると、テレビ観てる女子供に飽きられるって優作が言うんだよな」

「もう何本か脚本できてるんですか」

「うん。佐治さんの脚本（ホン）とかどれも本格的なミステリアクションで日本テレビも乗ってるいいのができてきた。その準備稿を優作が見せろって言うから読ませてるんだけど。ちょっとソフトなのも視野に入れるかって話になってさ。オレは丸山君の持ち味、ユーモアと軽みがうまく出たら、うまく出せたらだよ、ハードなところもきちんと押さえて、それはそれで面白い探偵モノになるかな、と。逆の結果になるかもしれんが、とりあえず書いてみないか」

あくまでソフトタイプの番外編、その候補の一作という扱いで、書けば採用する確約は今回も担保できないと黒澤は率直に言う。

これは、……。

どういう類の風かはわからないが、風向きが変わってきた。敗者復活戦。オーバーか。ともかくハードボイルド一辺倒でなく、ハートフルなことも取りいれたらという優作のこだわり。

優作に対して初めて親近感を持った。そのことも追い風になり、いそいそと東銀座のオフィスに向かう。

オフィスは、東映芸能ビデオの広大なワンフロアの一角にある。

『探偵物語』。脚本担当プロデューサーの伊藤亮爾、制作現場統括プロデューサーの紫垣達郎、日本テレビの山口剛。この3名と、執筆が決まっている脚本家たちが、既に各人が用意したプロットや構想メモを基に入れ替わり立ち替わりで打ち合わせしていた。

聞いていると、もともとのハードボイルドタッチの路線は変わらないが、優作が言い出したソフトな感覚も入れるという、その解釈と度合いが、脚本を発注する側も、受けて執筆する側もなかなか決めがたく、かなり混乱している印象を受ける。

『探偵物語』ストーリーの構想を話す

私が、3人のプロデューサーに招ばれた。

挨拶は2ヶ月前に済んでいる。伊藤が厳しい顔で話しかけてきた。

「黒澤さんから聞いているのは、丸山君はアクションものは苦手で、軽いコメディタッチの青春ものが得意なはずって言うんだけど、はず、だよ、自分ではどう思ってる？」

「人と人の関係がちゃんと描ければ、別にどのジャンルでも書きたいと思いますが、拳銃とかカーチェイスの車とか、メカニックなものが画面に出ると拒否反応が出ますし、敵対する相手がたいがい暴力組織とかの硬直したルーティンが圧倒的に多いんで、苦手という前にアクションものは魅力を感じません」

「じゃ、この企画も本当はやりたくない？」

「いや、優作氏がハード一辺倒じゃなくソフトな一面も出したいということで、そのソフトなところを少しじゃなくハード面を上まわるぐらいに描く番外編を、――ということを黒澤さんから言われてますが。聞かれてないですか」

「ハードを上まわるってのは、君の聞き間違いだ。ソフトな面という君のとらえ方もどうかと思うが、いくら優作の言うことでもこちらとしては聞けることと聞けないことがある。優作なしではこの番組はやってゆけんが、なしくずしの妥協はしない。で、どんな話を考えてきた？」

「シチュエーション・コメディです、非常にシンプルな」

ミッション系の高校でクラス担任をしている修道女（シスター）が、ある朝早く、探偵の住む事務所を兼ねたアパートを訪ねてくる。寝起きを襲われた探偵は、パジャマをだらしなくはだけたまま下品なスラングを連発し、猥雑な俗世間を全く知らない永遠の処女風（シスター）を驚かせ、怒らせる。

依頼は、教え子の女子高生がボーイフレンドと街で遊んでいる時につい盗んでしまったブランド物のハンドバッグを、警察を通さずに持ち主に返し、示談にしてほしい、というもの。バッグの中をあらためると、持ち主は国際線のスチュワーデス（キャビンアテンダント）と判明。その住所のマンションを探偵が訪ねると、スチュワーデスは既に殺されており、探偵も何者かに襲われて失神した。

意識が戻った時、一報を受けた警察がすぐそこまで駆けつけており、このままではスチュワーデス殺しの犯人扱いされると判断、探偵はマンションから逃亡する。修道女と待ち合わせて、教え子を捜すことになる。あのハンドバッグの中身があやしい。いつ、どこで、どんな状況で盗（パク）ったのか、ボーイフレンドとともに吐かせる必要がある。警察が、探偵を割り出して手配し、包囲網が敷かれる。逃げて、教え子を捜す探偵、“殺人犯”との共犯者にさせられた修道女。

やがて捜し出した教え子がとんでもない跳ねっかえりで、警察の追跡とは別に、マンションで探偵を襲ったと思われる謎の一味も追跡を始め、探偵、修道女、跳ねっかえりの教え子3名は、都内を逃亡、また逃亡。探偵の一策で謎の一味を誘き出し、接触暴力の場に警察捜査陣も呼び寄せ一網打尽。世慣れて俗にまみれた探偵と望まぬ逃亡をつづけているうちに、まるで嚙みあわなかった聖なる修道女が、最後に一瞬だけ探偵以上の俗に染まって心を通わせる。

私の構想を聞いた伊藤が、眉間に皺を寄せる。山口と紫垣には、まったく反応がない。全面拒否か、一部は採用可能なのか。

伊藤が乗り気のしない顔で、

「コメディを売りにしちゃ駄目だろ。ディテクティブものとして押さえるところをきちんと押さえておかなきゃ」

ディテクティブもの。探偵や警察官が事件、犯罪と関わる者と向き合い、調査、聞き込み、追跡などで捜索する物語。シビアに展開してゆくその状況をまず中心に置いておかないと、ただのおふざけ番組にしかならない、伊藤はそう諭した挙げ句、「君は、あれかい。ハヤカワミステリとか創元推理、読んでる？」書店で一、二度、その類の本を立ち読みしたことはあるが、生理的にまず受けつけず、1冊も最後まで、

「読んだことありません」

伊藤は空を仰ぎ、山口と紫垣は声もなく笑った。

松田優作に“呼び出し”をくらい調布へ

伊藤とともに電車を乗り継ぎ、調布に向かった。車中ずっと、伊藤が私の話した構想の細部を聞きだし、ひとつのエピソードごとに首を傾げて、

「それのどこが面白いのかわからんな」

「これまでずっと構想を口で話したり、プロットの形で提出したりしたことがないんです。いきなりペラ（200字詰め原稿用紙）200枚をメドにシナリオにしてきました。ハコ（箱書き。ストーリーのブロックごとに要点を描出する）も作りません。主要な登場人物の造形が見えてきて血が通い、動きはじめたら、ファーストシーンから細部（ディテール）を丹念に埋めていってラストまでいってみるという。今回もまず書かせてもらえませんか。テレビだから、ペラ100枚ちょっとですか。その枚数はまだ書いたことはないですが、大丈夫です」

「最初に大まかな構成も立てないなんて、どうかしてるよ。自分の感性だけに頼って作る脚本（ホン）は、プロとしては通用しない。シナリオは結局、数学、計算だからさ」

伊藤がイラついているのは、まだ素人（トーシロ）のくせに平然と御託を並べる私を前にしているからだけではない。

優作に、急に呼び出しをくらっているからだ。

「優作も、その日その時、思いついたことがあるとオレを呼び出す。こっちがどんなに忙しい時でも。君もさっき見てただろ、ミーティング。黒澤さんが代わりに優作と対応してくれるといいんだけど」

調布にある、にっかつ撮影所。既に、夜。

日活全盛期は日本有数の規模を誇るスタジオだったらしいが、今は敷地のかなりの部分が売却され、団地となっている。奥まった所もまだ一部取り壊し中で、鉄筋やコンクリの瓦礫が積まれ、2階建ての古い作業棟から洩れるかすかな灯りだけの、ほぼ闇。

スウェットの上下を着た優作が、そこにいる。何かブツブツ呟いている。

「家族は、いるのか」

「女房こどもいるのか」

「女房、いるんだろ」

伊藤に聞くと、今は『蘇える金狼』の撮影中で、衣裳合わせかリハーサルの合間。呟いているセリフは脚本にはないはずだから優作が考えたアドリブ、いくつも微妙に変えて自分で感触を試しているのだという。

前に会った時は、『乱れからくり』の撮影中だった。東宝系で4月から公開されている。あのあと、東映セントラルフィルム製作で『俺達に墓はない』の撮影に入り既に撮了、この5月に公開される。

『蘇える金狼』は東映セントラルが製作協力に名を連ねているが、優作としては『人間の証明』以来の角川映画。8月に公開され、9月に『探偵物語』が日本テレビでスタートする。

ずっと休む間もないままであと2ヶ月後、夏の盛りを迎えれば半年以上の拘束がつづく『探偵物語』の撮影が開始。今でも相当疲れているのではと遠目に優作を見ると、相変わらず闇夜にサングラスをつけていて、体調や気分など、読めない。

黙って頭を下げた

私とともに距離を置いて見守っていた伊藤だけを、優作が手招いた。

「最初のラッシュ見た？ 『金狼』」

「いや、まだ。黒澤さんは見たらしいな。いい感じで、きてるって言ってた」

「シビアな顔でアクションやって、シリアスな芝居もこなして、おふざけのくすぐりもそれなりに。『最も危険な遊戯』『殺人遊戯』『俺達に墓はない』をその線でいって、『金狼』は間違いなくその集大成で、アクションフィルムとしては相当なレベルになるよ」

「現場で実感する？」

「やっぱり村川、仙元、三雄さん、他のスタッフ、……凄ェよ。で、何度も言うけど、本気のアクション、テレビの、やめよう。それは他局（よそ）でやる石原プロ御一行様に任せて」

「日本テレビの側が、……困るって言うよね」

「こっちは、遊び、わかる？ この感覚、徹底しない？」

「遊び、か。遊び、ね」

「脚本家その後、どんな連中に声かけてる？」

「ん。いろいろ多方面に。今日、たまたま一緒にいたから連れてきたけど、覚えてる？ 丸山君。彼にも一応書かせることにした」

優作が、距離を置いて立つ私を見た。

私は、黙って、頭を下げた。

優作は何も言わず、すぐに、アドリブのひとりリハに戻った。誰に向けて言っているのか、

「家族は、いるのか」

「女房、……オンナはいるのか」

