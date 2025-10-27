〈「こっちは、遊び、わかる？」スウェットの上下を着てブツブツと呟いて…『探偵物語』脚本家が「死んでもいいほど惚れた」俳優・松田優作との出会い〉から続く

『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。

「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かった」

ここでは、丸山氏が松田優作との出会いから永遠の別れまで10年余の日々を綴った『生きている松田優作』（集英社インターナショナル）から一部を抜粋して紹介する。

自身が書いた脚本が、松田優作主演のドラマ『探偵物語』第1話に採用された丸山氏。その縁で、同じく松田優作主演の映画『最も危険な遊戯』『殺人遊戯』に続く「遊戯」シリーズ第3弾の脚本を依頼されて、急いで書くことになる。

書き上げた脚本を読んだ主演俳優からかけられた、予想外の"第一声"は――。



『探偵物語』第1話は視聴率20％超え

9月18日。

私は、内風呂のない1Kのアパートで、『探偵物語』第1話（となった）、「聖女が街にやって来た」を、『遊戯』シリーズ第3弾予定の原稿を書きながら観た。

それまでフィルムラッシュも試写も、いっさい観ていない。

脚本 丸山昇一

冒頭のタイトルバックのクレジット。そこまでは感激した。だが放送されたドラマはスラップスティックコメディ、ドタバタ劇の趣が強く、私が狙ったシチュエーション・コメディ、ハートウォーミングの味わいは極端に薄まっていた。

主演、松田優作は奮闘してナチュラルな生活者感を見せ、軽やかに演じているのはいい。だが作品とは、演出次第でこうも脚本の狙いが変わるものか。マンガみたいじゃないか。もっとも、脚本家の不満と懸念をよそに、初回放送は視聴率20％を超え（25.3％）、視聴者からの評判も良かった。そういうものか。

脚本家は、嬉しくはあるが、複雑でもある。

この村川透監督、松田優作主演で、『遊戯』シリーズ第3弾を書かねばならない。

アクションが売りの劇は依然として好きではないし、自分に合っているとは思えない。しかし注文である。駆け出しの脚本家は、イヤとは言えない。考えた。『最も危険な遊戯』『殺人遊戯』とも優作扮する殺し屋、鳴海昌平が、ハードで冷酷な生業の裏っ側で、ふざけ倒して笑いを誘うシーンも挿入される。そっち方面を表にして書けば第3弾をなんとか凌げるかもしれない。

現在ヒット上映中の大藪春彦原作『蘇える金狼』を観たが、アクションをからめたハードなシーンはなかなかの出来栄えだった。が、原作にはなく映画用に創作されたと思われる主人公、朝倉哲也の“実はドジな男の一面もある”と見せかけるコメディシーンは、いかにもとってつけたようで、村川・松田ラインには「聖女が街にやって来た」の結果同様、どこまで期待していいものか。

それでももし脚本が採用されたら、ついに35ミリ劇場用映画の脚本家としてデビューできる。

そこに、賭ける。

「世の中、『ハート』ボイルドですよ」

「やぁ、丸山さん」

優作が、明るい顔でやってきた。下北沢、テナントビルの2階、珈琲の店「壇」。

「テレビ（の脚本）、最高だよ」

「あ、……」

おかげさまで、のつもりで私は黙って頭を下げる。

黒澤満と伊藤亮爾もいて、にこやかに頷いた。

『探偵物語』何話目かのロケが午後から休止になったらしく、優作はラフなシャツにサングラスで、

「数字、出てますね」

視聴率のことを言っている。第1話は20％超え。私はデビュー作で、20％ライターになった。

棚からボタ餅だが、世の中どうかしてる。

「優作さんの狙いが当たった。放映中も率が下がらなかったらしい。日本テレビも大喜びだし。優作さん、ひとりで背負ってるから大変だけど、大いに報われて良かった」

黒澤が、しみじみと言う。

「世の中、『ハート』ボイルドですよ、しばらくは」

ハートボイルド。

優作は、うまいことを言う。第1話を観るかぎり、狙いはそのハートボイルドだが実際にできたのはドタバタ劇に近いのでは。とは口に出しては言えない。

放り投げられた、幻の『遊戯』シリーズ第3弾

「それでさ、……」

優作は、丸めて握っている生原稿のコピーを、

「これはダメ」

とテーブルに投げ棄てるように置いた。

私が急いで書いた、『遊戯』シリーズ第3弾を想定した初稿。

開巻冒頭、殺し屋鳴海昌平は敵の組織に乗りこみ、銃撃戦の末、敵のボスの思いがけない正体を知る。が、そこで射殺される。なんと主人公が。鳴海昌平の遺体は組織によって闇に葬られた、はずだったが、その鳴海昌平が某所でのうのうと生きているという噂。聞きつけた組織が調査して驚く。

本当に鳴海昌平は、生きている。しかし、実はその正体は、鳴海昌平の双子の弟。兄と違って万事へっぴり腰のお調子者。住む町の愉快な仲間たちと楽しく過ごしているが、ボスの思いがけない正体をいつかは陽のもとにさらし襲撃してくると思いこんだ組織は、弟に追いこみをかける。

逃げる弟の情けない行動が人々には笑いを誘うが、本人は必死。ついには兄とともに仕事をしたことのある拳銃遣いの老師と出会い、少々呆け気味の老師から特訓を受けた弟は、兄の仇をとるために組織に乗りこむ。

「軽めのお笑いは『探偵物語』でたっぷりやるから。劇場（コヤ）でやるのは、完璧ハードボイルド。ストレートでやろう。例えば、『サムライ』」

簡潔に自信たっぷりと、映画会社で全権を掌握する社長のようで。そうしてゆったりと優作はコーヒーを飲み、ミスタースリムの端っこを長い指ではさんで吸ったところで、

「じゃ、よろしく」

と、放り投げた双子版鳴海昌平のコピー原稿を残して出て行った。

「カメレオン座の男」につづいて、またしても一方的に反故にされた。そんなことなら最初に看板スターとプロデューサーで話し合っておいてよ。『遊戯』シリーズ第3弾は、2作目までのおふざけはいっさいなしで、サムライ、だなんて。

「考え甘いんじゃないか」

『サムライ』。

1967年のフランス・ノワール。中折れ帽にトレンチコート、寒々として乾ききったパリの街角、メトロ、ただ一羽の小鳥と暮らすアパルトメント。孤独な殺し屋アラン・ドロンは、終始寡黙でニコリともせず、静謐な時の流れに漂うなか、ピアノ弾きの謎めいた女にほんのかすかなヒトとヒトとの波動を感じるが、その瞬間から滅びの時が近づいてくる。

「そんなもの、書けるわけないじゃないですか。この仕事、できません」

ムカついて低い声で啖呵をきった私を黒澤が睨みつけ、珍しくドスをきかせた声で告げる。

「やる、やらない、じゃないんだよ。やるんだ。封切まであと50日もない」

伊藤が引き継ぐ。

「丸山君、考え甘いんじゃないか。もうプロだろ」

黒澤が一転してニヤニヤと、

「しかし優作、よく考えてるなあ。現状を冷静に分析して、先の先まで読んで勝負しようとしている」

伊藤もため息をついて、

「優作が何か言ってくる度にカッとしますけどね。あいつ、いち役者の狭い立ち位置にとどまらず、次にやることの全体をとらえて、もはやプロデューサー全権大使、ってとこかな。頭いいんですね」

優作と違って、頭わるいですから、私は。ひねくれる。

考え甘いんじゃないか。

私に向けられた伊藤のこのセリフは、鳴海昌平が敵を嘲る時に言わせることにした。

（1）地下室・部屋A

殆ど、闇に近い空間。地下水が染みわたる壁。壁。コンクリートの床。突っ伏した男の軀。ランニングシャツ、スラックスだけのただの物体。物体の一部が、不意に痙攣する。あちこちが蠢き、繰り返し、やがてひとつの力となってぐるりと軀を回転させる。

物体が、生き物に戻った。

鳴海昌平――。

一隅に、人が見える。男だ。机があり、椅子に座っている。背広。ツイード。男が、立つ。靴音。近づく。屈んで、何かを差し出す。コップだ、水。鳴海の喉。蠢く。本能。コップに手を差し出す。寸前、男は水を床に零す。クックッと、男は嗤った。不潔で、高慢な嗤い。

鳴海「……」

死人のような顔に初めて感情がこもる。怒り。鉄のように重い軀に力をこめて、男に飛びかかる。男は、鳴海の顎を蹴り上げる。冷酷。

（2）同・部屋B

紅色に染まった薄い闇。鳴海、天井から逆さに吊るされている。汗のかわりに塩が噴き、乾ききった唇から、低く獣の呻きが洩れる。

渾身の、力。振り絞る。振り子のように軀を振る。腹部の筋肉がみるみる凝結し、盛り上がる。一秒、二秒。

すさまじい腹筋・背筋をバネに軀を海老の如く折り曲げ、両足に巻きついたロープにしがみつく。急速に薄れゆく意識と闘いながら、ロープの輪っかを緩める。

外れた。

足から先に、床に崩れ落ちる。一隅の椅子の背に、背広の上着。ツイード。鳴海、這って、這って、這い寄る。上着のポケットをまさぐる。

一丁の拳銃。

鳴海「……」

弾倉をチェックする。装塡、一発のみ。罠。と、識る。ドアに寄る。外に耳を澄ます。

――遠く、微かに、チャペルの鐘の音。

鳴海「……」

ノブに手を伸ばし、廻す。廻る。呼吸を整え、拳銃を握りしめてガッと弾け出る。

開き直って書きはじめた脚本は、ひたすら鳴海昌平の身体的な動き（アクション）だけを追った。ほぼ何も話さない。ニコリともしない。敵の正体がわかり対峙してゆく緊迫感だけが売りのシンプルな構成。

それだけではさすがに息が詰まる。トレンチコートの鳴海とピアノ弾きの謎のヒロインが冬の浜辺でほんのひとこと、ふたこと自らのプライベートを語るワン・シーン。物語の進行とは全く関わりなく鳴海が立ち寄る時計屋（で修理を担当する清純な女性従業員との短い会話）をスリー・シーン、はさみこんだ。

6日間で仕上げた“ハードボイルド”

「ハードボイルドは、文体だから」

と伊藤からアドバイスを受けて、ト書きを名詞で終わらせる体言止め、センテンスを短くと思いこんだ私は、書店でついにハヤカワミステリを数冊買い、翻訳からそれらしい文体を拾ってそっくり真似た。するとなんとなく和製だけど“ハードボイルド”風になってくる。

書店でついでに洋酒や拳銃の写真が多数掲載されたムック本を買う。この時まで酒を飲まずBARなどほぼ行ったことがないからバーボンとスコッチの違いもわからず、拳銃の種類やメカニック、シングルアクションとダブルアクションの違いもわかってなかった。

伊藤が言った“文体”とは映画全体の雰囲気（ムード）のことだったが、あちこちに無知がはびこるいい加減な脚本（ホン）づくりは、指示された6日間でギリギリ間に合った。

そのまま生原稿を持ちこむと、待っていた黒澤が1枚のポスターを広げた。

『処刑遊戯』と題名（タイトル）が決定していた。松田優作の、いや、鳴海昌平の肖像（イラスト）とともに添えられた惹句。

「瞬きひとつ許さない…奴は狼の影！」

脚本、の欄には、丸山昇一、と刷りこんである。

まだ第一稿の影も形もない時に、もうこんなことを。

なんといい加減な。

負けず劣らずいい加減な調子で脚本を仕上げてきた私は、突然、不安になる。

優作が読んで、何と判断（ジャッジ）するだろう。

「……どう？」「……ええ、まァ」

優作と、会った。

『処刑遊戯』の撮影現場。

陣中見舞いと称して差し入れを持ってゆくもんだ、と教えられて菓子を提げて訪ねた先に、サングラス、革ジャンの優作がいた。

村川透監督、キャメラ・仙元誠三、照明・渡辺三雄、助監督・小池要之助、製作担当・青木勝彦。

気合いが漲り、撮影現場そのものが処刑場だった。

リハーサルの合間に、隅にいる私に気づいた優作が近づいた。

「……どう？」

「え？ ……ええ、まァ」

何がどう？

で、何がええ、なのか。まァ当の本人ですらわからないが、これが私が優作と交わした最初の会話らしい会話だった、と思う。

近くに、マグナム44のステージガンが置いてある。メカは、今も見るだけで鳥肌が立つ。

オレの書いたハードボイルド、どうでしたか、と聞きたかったが、それこそハードボイルドではない。

優作はそのままリハーサルに戻った。監督と話して、ちょっとしたアクションの動きをした。

その身のこなし方、長い手足の動かし方、テンポ、スピード、相手を威嚇する顔と身体の角度、表情。それらの全身。後ろ姿。

やっぱりこの人は、ハードボイルドとアクションに生きる俳優だ。不意に、感動した。

スタッフのひとりが近づいて、耳打ちした。

「あんたが丸山昇一？ 新人の脚本家（ホンヤ）さんだってな」

「ええ、はい。よろしくお願いします」

「優作氏、連日徹夜みたいなもんで風邪こじらせてさ、熱が、今、40度超えてんだよな。今夜も、これからもずっと、撮休ねェの」

もう一度、優作の背中を見た。

