『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。

「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かった」

ここでは、丸山氏が松田優作との出会いから永遠の別れまで10年余の日々を綴った『生きている松田優作』（集英社インターナショナル）から一部を抜粋して紹介する。

『探偵物語』で松田優作との運命的な出会いを果たした丸山氏は、優作からの無茶な発注を受け、独自の解釈で映画『野獣死すべし』の主人公・伊達邦彦を作り上げた。伊達を演じるために命すら削った、松田優作の驚きの役作りとは――。（全4回の3回目／続きを読む）



松田優作 ©getty

◆◆◆

「やりたい。ホンにして」

優作とは、こんなこともあった。

『探偵物語』の打ち上げの前、『翔んだカップル』の脚本づくりがレールに乗りはじめた時、優作から呼び出しがあった。

都内。『探偵物語』のロケ現場の近く。

工藤俊作の扮装で人目につきにくい路地裏に、優作があらわれた。

「お疲れさまです」

「おウ。どう？」

「ええ、まあ。どうですか」

「うん。もうゴールが見えてきたからさ」

「今日は『野獣死すべし』の件ですか」

「いや、そっちはまだ伊達をつかまえきれてない」

優作は、単行本を差し出した。

「あれやこれや、これから俺どうやって先を開いてゆくかって、……ちょっとアンテナにかかった」

その本の、ある頁を開いた。

一行、赤い線が引いてある。

「この感じ。感覚？ やりたい。脚本（ホン）にして」

「え？ 今ですか」

「忙しい？」

「ええ」

「ちょっと先でもいいから。よろしく」

とロケ現場に戻って行った。

徹底して人間のクズを演じたい

帰り道。本を走り読む。

中上健次。

短編集『蛇淫』の中の一篇。

「荒神」

紀伊の青年ゴロが、幼なじみの照代と上京して貧しいアパートに棲む。することは性交だけの毎日。堕胎を繰り返したあと、貧困に疲れた照代が殺してと縋る。思わず首を絞め、照代の息の根を止めてしまったゴロは、屍体をアパートに置いたまま、各地を放浪することになる。漂泊の先々で老婆や若い女性を殺害して金を奪い、辿りついた大阪天王寺駅。生まれ故郷まではそう遠くはない。その時のゴロ。赤い線が引かれた一行。

おかしくなった。わらった。涙が出た。心臓がむきだしになってる気がした。

こういう芝居の入る映画がやりたいんだ。

アウトローとも呼べない、徹底して人間のクズを演じたいんだ。

ただ一滴の血のあたたかさを、キャメラ据えっ放しの長い長いワンカットでとらえてほしいんだ。

松田優作よ。

それは脚本家に直接言うんじゃなく、まずプロデューサーに訴えたほうがいい。

間違ってるよ。でも、私に言うんだ。それは私を信頼してのことか。

それなら、応えるしかない。

間違ってる、歪な、主演者の発注は、そのあと1ヶ月も経たないうちに、『探偵物語』の打ち上げの席で現実のものとなった。

緩く緩く背後を振り返る瘦せぎすの、都会のなかにひっそりと棲息する男、伊達邦彦。

第一稿を読んですぐ「最高だ」と優作に言わせた脚本が、もしもろくでもなかったら、このあとにつづく世にも奇妙な俳優と脚本家の関係はなかったかもしれない。

命を削るほどの役作りに、血が滾る

そしてこうして迎えたクランクイン当日、現れた優作の姿に度肝を抜かれた。

スタッフのひとりに話しかけた。「今朝の、あの優作さんの格好見ただろ？」

「おっどろきました。凄ェショックです」

「おそろしく瘦せたね。何キロ絞ったんだ。頰もこけて。奥歯も抜いたんだって……」

「優作さん、足を何センチか切り落とそうかと悩んで悩んで、断念したようですよ」

「聞いた。凄いよな」

「凄すぎますね……でも」

「でも、何」

「後半、追ってきた室田日出男が演じる刑事と立場逆転するとこあるじゃないですか。あそこ、丸山さんの脚本だと伊達の死んだ目がだんだん輝いてくるんですよね。あそこの撮影、今から楽しみですよ。あそこでの伊達の輝きから逆算して、優作さん、最初はあんなカッコのつかない服装（ナリ）とかしてるんじゃないですか」

「そう。なんだけど、ちょっと監督も怒ってたけど、やりすぎかな」

「優作さん、ふつうに見える人間やりたいんですかね、そろそろ」

「ふつうに見える、か」

そのひとことで、今までボンヤリと思い浮かべていたことが一気に形になった。

いつまでもアクション俳優でなく、役者として、どこかそこら辺にいるごくふつうの人を演じてみたい。

それにはこの異様に長い手足、高身長では無理だ。まずはいつも見下ろしている目線を平均的な高さまで落として、周囲と向きあう。

優作、難しいことに挑戦しているな。

あの身長、あの体つき。松田優作に「ふつうの人」は演じられないのでは、と私は思っていた。

だが、思い直した。

アウトローの世界に生きる者、あるいは犯罪者の、人間っぽいといえば人間っぽい、ある日、ある時の日常をリアルに演じることはできる。かもしれない。

脚本家が、その時の肉体の動き、精神の動きを克明に、具体的に描出できるならば。その脚本をもとに、優作の肉体と精神に、ふつう、日常、という空気をうまく被せてくれる監督に出会えるならば、成功するのでは。で、それができる脚本家は丸山昇一だ、と松田優作は考えたのか。優作の慧眼（？）に見こまれたか。私は血が滾る。待ってろ、優作。応えてみせる。

