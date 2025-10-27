「身体、大事にしろ」「どうしたんですか」出会いから別れまで10年余り…松田優作を愛し憎んだ脚本家が、死の直前に交わした“最後の会話”
『探偵物語』『野獣死すべし』を手がけた脚本家・丸山昇一。出会う前は「好きな俳優ではなかった」という松田優作との濃厚な関わりについて、こう振り返る。
「一緒に死んでもいいほど惚れていた。殺意を抱くほど憎かった」
ここでは、丸山氏が松田優作との出会いから永遠の別れまで10年余の日々を綴った『生きている松田優作』（集英社インターナショナル）から一部を抜粋して紹介する。
松田優作は1989年11月に膀胱がんでこの世を去った。何度も無茶な発注をされても、彼の期待に応えようと脚本を書き続けた丸山氏。愛憎入り混じる関係の中で交わした“最後の会話”の内容とは――。（全4回の4回目／最初から読む）
映画撮影の現場に呼び出され…「何があったのか」
「優作が御殿場に来てくれと言ってる。一緒に来てくれないか」
黒澤満の電話の声に、張りがなかった。
御殿場といえば、吉田喜重監督『嵐が丘』のロケ地だ。
黒澤とふたりで馳せ参じる。
ロケ地近くの旅館で、優作がホッとしたような笑顔を浮かべて待っていた。
「探偵、ちょっとまたやろうかと思ってさ」
黒澤も私も、かなり戸惑っている。
優作がひとつの現場に入ると、どんな作品でも没入してしまって、他のことにはいっさい頭がまわらないし、その現場と関係ないものはまず連絡をとらない。まして他の脚本の打ち合わせをするなんて、ほぼありえなかった。
まして巨匠・吉田喜重監督の指揮下にある。優作も乗馬や能の所作等、十分な準備と気合いを入れて乗りこんでいる。
何があったのか。
現場でうまくいってないのか。撮了が近くなって珍しく気が緩んだのか。
「チャイナタウン。中華街のなかには入らないけど、その外側、楼門がチラチラ見えるぐらいキワキワのところで探偵やってる奴、そういうの、どうだ」
黒澤が、かなり元気になる。
「いっそアメリカ、西海岸のチャイナタウンに乗りこんで『探偵物語』やるか」
工藤俊作の『探偵物語』、続編を望む声は、日本テレビ、東映だけでなく多くのファンの間からも絶え間なくある。黒澤ももちろんやりたいが優作がやらないというかぎり何も進まない。
「やらない」
優作、相変わらずニベもない。
「B級の、ちょっとくずれたムービー。丸山、タイトにいってくれ」
そういうオファーで書き上げた脚本を持って、まず優作邸に行く。題名「チャイナタウン」。
脚本を読んだ優作が自室から出てくる。
すぐに感想を述べない。コンポの音楽をかける。
この脚本は、駄目だったのだ。
「この話は、なかったことにしよう。それで次にやってほしいのがあるんだ」
「いや、待ってください。どこがどうアウトなんですか」
優作が、黙りこむ。
私がムキになって反発、反論することに優作は慣れていない。
主犯、従犯。共犯。
この特殊な関係は、私が従順であることで成り立ってきた。
もう、そうもいかない。『ア・ホーマンス』で、私も創作者として一段上がったはずだ。
優作とじっくり話し合い、第二稿を書くことで折り合いをつけた。
読まれない第二稿
「作さん、最高だ」
優作が、京都での撮影を終えて帰ってきた。
「船頭・深谷心平」の撮影ではない。
深作欣二監督『華の乱』。脚本、筒井ともみ。
優作はやはり力（リキ）とセンスのある監督が、事前にカッチリと演出プランを作って、その枠に閉じこめ、そこからギリギリのところで出てくる役者の思いがけない演技を待つ、というのが合っているし、うまくゆく。
実際、深作欣二と組んだ優作は、俳優としては相当の高みにのぼりつめ、テレビドラマで共演した時は幾分喰われていた吉永小百合と、えもいわれぬ高レベルの共演を果たした。
それと、筒井ともみの脚本を得た時の優作。これも相当に質の良い反応をする。私の脚本ではいっこうに日の目を見ないのは、結局、私のような凡才が書いたものは優作を相当の高みまで誘えていないのではないか。
「チャイナタウン」第二稿ができた。
テレビ『桜子は微笑う』のリハーサルをしているからそこへ持ってきてくれと言う。
持参して待っていると、優作に電話がきた。
『ブラック・レイン』のオーディション。
合格。
その夜は、関係者が集まって祝杯となった。「チャイナタウン」の第二稿は誰も読まず、私が持ち帰った。なんだ、この仕打ちは。結局優作も私との関係を解消したいのではないか。
ニューヨークで撮影終了。
帰国した優作は、日本でも早速映画をやりたいという。
緑色の血が流れる探偵だ。と、ひとこと。
「チャイナタウン」のシナリオの話はいっさいしない。
それでも私は、書いた。
「緑色の血が流れる」。SF。
『ブラック・レイン』は結局、主役ではなかった。
堂々たる主役をこちらのプライドをこめて書き上げた。
書き上げた日、高熱が出て直接届けられなくなった。
「いいよ。郵送して」
郵送した。
返事が、なかった。
またダメなのか。
いい加減にしろ。
優作、返事しろ。
何度も何度も電話する。
やっと優作が、出た。
「身体、大事にしろ」
「どうですか」
「うん」
「今度は自信あるんですけど」
「丸山」
「はい」
「お前、……」
「はい」
長い、無言。
一度、電話が切れた。
笑った。
怒りがおさまらない。
心臓が、むきだしになった気がした。
優作から、電話。
「丸山」
「はい」
「お前……」
「はい」
「『荒神』、こえたんじゃないか」
「そうですか」
「今度、また飲もう」
「ええ、いつでも」
「丸山」
「はい」
「身体、大事にしろ」
「え？」
「ありがとな」
「どうしたんですか」
「じゃな」
「優作さん、もしもし、もっとちゃんと話をしろ！ ずっとオレは、……あんたに育ててもらった……あんたがいなければ、ここまできていない」
「丸山」
「聞いてるじゃない」
「馬鹿」
「お互いでしょ」
「そうだな」
「今度、『チャイナタウン』と『緑色の血が流れる』、感想、聞かしてください。それで実現に向けて動いてください」
「うん。うん」
そして、
「探偵、やろう。B級、やろう」
それが優作と話をする最後だとは思いもしなかった。
そして私には何も知らされないまま、10月7日、優作『ブラック・レイン』撮影後の第1作、日本テレビ、セントラル・アーツ製作、『華麗なる追跡THECHASER』が放映され、同日、『ブラック・レイン』が公開された。
松田優作と黒澤満と、私が書きつづけていた優作のための脚本についてきちんと話し合ってからでないと『ブラック・レイン』は観ないと決めた。
まさか、あの病気とは。
あんなに凄い、世界をアッといわせる映画演技を残しているとは。
